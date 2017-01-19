Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek ve 35. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.

Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek ve 35. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00/16.30/17.30/13.00)

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