- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek ve 35. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/12.00/16.30/17.30/13.00)
Gündem Özetine
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek ve 35. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek ve 35. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.
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