Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yargıda Birlik Dernegˆi üyelerini, Ermeni Vakıflar Birligˆi Bas¸kanı Bedros S¸irinogˆlu'nu ve Japonya Toprak, Altyapı, Ulas¸tırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii'yi ayrı ayrı kabul edecek.



(Ankara/13.00/16.30/17.15)