Gündem Özetine

- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.



Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi ile Atlantik Konseyi heyetlerini ayrı ayrı kabul edecek.



(Ankara/10.00/16.30/18.00)