Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış törenine katılacak.



Erdoğan, güven mektubu sunacak Fas Krallığı Büyükelçisi Menouar Alem, Namibya Cumhuriyeti Büyükelçisi Andreas Benjamen Dawıd Guıbeb ile Atlantik Konseyi heyeti ve İngiltere Avam Kamarası heyetini ayrı ayrı kabul edecek.



(Ankara/13.00/15.00/15.45/16.30/18.15)