- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bas¸bakan Binali Yıldırım, Finlandiya Dıs¸is¸leri Bakanı Timo Soini ve Basketbol Federasyonu Yo¨netim Kurulunu ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/13.00/14.30/15.30)
Gündem Özetine
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bas¸bakan Binali Yıldırım, Finlandiya Dıs¸is¸leri Bakanı Timo Soini ve Basketbol Federasyonu Yo¨netim Kurulunu ayrı ayrı kabul edecek.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bas¸bakan Binali Yıldırım, Finlandiya Dıs¸is¸leri Bakanı Timo Soini ve Basketbol Federasyonu Yo¨netim Kurulunu ayrı ayrı kabul edecek.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads