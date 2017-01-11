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Gündem Özetine

Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bas¸bakan Binali Yıldırım, Finlandiya Dıs¸is¸leri Bakanı Timo Soini ve Basketbol Federasyonu Yo¨netim Kurulunu ayrı ayrı kabul edecek.

Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bas¸bakan Binali Yıldırım, Finlandiya Dıs¸is¸leri Bakanı Timo Soini ve Basketbol Federasyonu Yo¨netim Kurulunu ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.00/14.30/15.30)

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