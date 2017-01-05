- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek Erdoğan, Keçiören Metrosu'nun açılış törenine katılacak.
(Ankara/16.00/12.00/11.00/18.30/14.00)
Gündem Özetine
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
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