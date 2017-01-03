Gündem Özetine

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya gelecek, Türk-İş heyetini kabul edecek.



(Ankara/14.00/17.00)



2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.



(TBMM/11.30)