Gündem Özeti / 9 Nisan 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boyabat'ta halkla bir araya gelecek.



(Sinop/14.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Üsküdar şubesinde kahvaltı programına katılacak.



(İstanbul/10.00)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Oto Sanayiciler TOKİ kura çekim töreni ve Yozgat Ovakentliler Buluşması'na katılacak.



(Kayseri/14.00/18.30)



3- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, genç sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenci kulüpleriyle buluşacak, bir kıraathaneyi ziyaret edecek, Kadınlar Soruyor programına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak ve Türk Eğitim-Sen ve Türk Sağlık-Sen üyeleriyle bir araya gelecek.



(Eskişehir/10.30-20.00)



4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaş ilçesi, Paşabahçe mesire alanı ve Doğanşar ilçesini ziyaret edecek.



(Sivas/10.00/12.00/15.00)4



5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek İstanbul mitingine katılacak.



(İstanbul/16.00)



EKONOMİ



1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hilmi Çilingir Huzurevi sakinleriyle kahvaltı yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, "Maddeye Değil Spora Bağımlıyız" gösterisiyle "Kararımız Evet, Dilek Feneri" etkinliğine katılacak.



(Düzce/08.30-20.00)



2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnaf ve işadamlarıyla bir araya gelecek, Yeşilli ilçe mitingine katılacak, Artuklu'da esnaf ziyaretinde bulunacak.



(Mardin/10.10-16.00)



3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, STK temsilcileriyle buluşacak, geleneksel yağlı güreş festivaline katılacak.



(Manisa/10.00/10.30)



4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Avcılar Gümüşhane ve Bayburtlular dernekleri ile Esenler Bayburtlular Derneği temsilcileri, Mardinli işadamları, İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası, Gaziosmanpaşa Bayburtlular Derneği temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşacak; Sancaktepe'de muhtarlar, kanaat önderleri, STK temsilcileri ve seçmenlerle bir araya gelecek.



(İstanbul/10.00-19.30)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1 - ABD'nin Suriye'de Şayrat Hava Üssü'nü bombalaması ile rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.



2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fikr-i Asım Fikir Düşünce Derneği üyeleriyle buluşacak, 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları basın bilgilendirme toplantısı ve AK Parti Canik ilçe mitingine katılacak, Karadeniz Bölgesi'ndeki STK'ların temsilcileriyle bir araya gelecek.



(Samsun/11.00-19.00)



2- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftaya, Kayserispor-Osmanlıspor, Adanaspor-Çaykur Rizespor, Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.



(Kayseri/16.00/Adana/İstanbul/19.00)



3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta, Banvit-Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla sürüyor.



(Balıkesir/15.00/İstanbul/17.00)



4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 25. hafta, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray maçıyla sona erecek.



(Hatay/16.30)



5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/13.00)



6- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe, İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası, Maliye Piyango-Arkas Spor karşılaşacak.



(İstanbul/16.00/17.00/Bursa/17.00/Ankara/18.30)



7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devresinin ikinci gününde İdmanocağı-Sarıyer Belediyespor, Seramiksan-Nilüfer Belediyespor maçları yapılacak.



(Ankara/13.00/15.00)



8- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ikinci devresinin ikinci gününde Afyon Belediyesi Yüntaş-Şanlıurfa Memleketspor, Beşiktaş-Tokat Belediye Plevne karşılaşmaları oynanacak.



(İzmir/15.00/17.00)



9- Hentbol Bayanlar Süper Lig'de 23. hafta müsabakaları tamamlanacak.



10- TFF 1. Lig'in 27. haftasına Ümraniyespor-Evkur Yeni Malatyaspor, Giresunspor-Bandırmaspor, Manisaspor-Mersin İdmanyurdu, Balıkesirspor-Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.



(İstanbul/Giresun/13.00/Manisa/15.00/Balıkesir/18.30)



11- Spor Toto 2. Lig'de 31, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 35, 2 ve 3. gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları yapılacak.



12- Masa tenisinde Kadınlar ETTU Kupası yarı final rövanş maçlarında Bursa Büyükşehir Belediyespor, evinde Fransa'nın CP Lyssois, TİGEM Spor ise deplasmanda Rusya'nın TTC Kazan takımıyla karşılaşacak.



(Bursa/14.00/Kazan/17.00)



13- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix'si koşulacak.



(Şanghay/09.00)



14- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'si gerçekleştirilecek.



(Termas de Rio Hondo/22.00)



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