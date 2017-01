Gündem Özeti / 8 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı bir araya gelecek.(Erbil)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.



(Ankara/12.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" Anma Yürüyüşü ve Şehitleri Anma programına katılacak.



(Kars/10.00/12.00)



EKONOMİ



1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkez ve köy muhtarları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile toplantı yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.



(Bayburt/09.30/11.00/13.30)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.



(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)



2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Bağdat)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Riyad)



SPOR



1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta erteleme maçında Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği, Mardan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



(Antalya/14.00)



2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta, Darüşşafaka Doğuş-Demir İnşaat Büyükçekmece, Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank, Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe, Muratbey Uşak-Gaziantep Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.



(İstanbul/15.30/18.00/20.30/Uşak/16.00)



3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 12. haftaya, Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Girne Üniversitesi-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.



(Samsun/14.00/Ankara/18.00)



4- Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının Antalya'daki devre arası kamp çalışmaları izleniyor.



