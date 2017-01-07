Gündem Özeti / 7 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.



(Ankara/11.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nce düzenlenen, 102 kameramanın gözünden 15 Temmuz gecesini anlatan "KalkışMA" kitabının Emek Sineması'ndaki tanıtım programına iştirak edecek.



(İstanbul/19.00)



2- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışına katılacak, meşaleli kayak gösterisini izleyecek ve Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na iştirak edecek.



- Kılıç ayrıca Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyarette bulunacak.



(Kars/13.00/19.00/11.30)



3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.



(Kayseri/14.00)



4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis Fethi Sekin'in cenaze törenine katılacak.



(Elazığ/12.30)



EKONOMİ



1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta esnaf ziyaretlerinde bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'na katılacak.



(Bayburt/11.30/16.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.



(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)



2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Bağdat)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Riyad)



SPOR



1- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta 4 karşılaşmayla başlayacak.



2- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında 4 maç oynanacak.



3- Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının Antalya'daki ikinci devre hazırlıkları devam ediyor.



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