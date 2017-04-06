Gündem Özeti / 6 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Başbakan Binali Yıldırım, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı temel atma törenine, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Kilis mitingine katılacak, Valiliği ziyaret edecek.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Başbakan Binali Yıldırım, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı temel atma törenine, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Kilis mitingine katılacak, Valiliği ziyaret edecek.
Devlet Bahçeli Bulvarı 1. Etap'ta Osmaniye mitingine katılacak ve Valiliği ziyaret edecek Yıldırım, CNR EXPO Fuar Alanı'nda kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile buluşacak.
(Gaziantep/10.00/Kilis/13.00/14.30/Osmaniye/16.00/17.30/Mersin/19.30)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitlerinden Ahmet Dokuyucu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, STK temsilcileri, iş adamları ve muhtarlarla buluşacak, Türkoğlu ilçesinde çiftçiler ile bir araya gelecek.
(Kahramanmaraş/10.00/11.00/15.00)
3- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Beykoz'da AK Parti teşkilatını ziyaret ederek esnaf ziyaretine ve "Evet" mitingine katılacak, Pendik'te vatandaşları selamlayarak esnaf ziyaretinde bulunacak ve halka seslenecek, Çekmeköy'de STK buluşması ile Kartal'da kanaat önderleri ve STK buluşmasına iştirak edecek.
(İstanbul/11.00-19.30)
2- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kırıkkale Üniversitesini, Keskin, Yahşihan ilçelerini ve il merkezini ziyaret edecek.
(Kırıkkale/11.00-17.00)
3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Eyüp'te "Yaşlılar ve Engelliler Buluşması"na, Üsküdar'da "Üsküdar Üniversitesi Üniversite Buluşmaları" programına, Şişli'de Darülaceze ödül törenine, Ataşehir'de, koruyucu aile programına iştirak edecek.
(İstanbul/10.00-18.00)
4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Saray fabrikası işçileriyle bir araya gelecek, esnaf ve Valilik ziyaretleri gerçekleştirecek, AK Parti Kadın Kolları Buluşması'na katılacak.
(Kırklareli/12.30-16.30)
5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Talas Selçuklu Evi'nde "Gençlik Kolları ile Buluşma" ve Talas Belediyesi Kapalı Çocuk Parkı Kadın Kültür ve Spor Merkezi açılışı programlarına iştirak edecek; OSB'yi ziyaret edecek, Kocasinan Belediyesi semt konağı ve Park açılışına katılacak, Servisçiler Odası üyeleri ile buluşacak.
(Kayseri/09.30-19.30)
6- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İlkadım ilçe mitingine iştirak edecek.
(Samsun/19.00)
7- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultanbeyli'de hemşehri dernekleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya gelecek, Fatih Bulvarı'nda halka hitap edecek; Eyüp, Beşiktaş ve Sultangazi mitinglerine ve Polis Haftası münasebetiyle şehit ailelerine verilecek yemeğe katılacak.
Soylu, Süleymanpaşa ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile yemekte bir araya gelecek.
(İstanbul/10.00-19.00/Tekirdağ/20.30)
8- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, BYEGM tarafından Anemon Otel'de düzenlenecek "Bakanlar Yerel Medya ile Buluşuyor" programına iştirak edecek.
Beylikova ilçesinde doğalgaz dağıtım törenine katılacak ve çok programlı lisede vatandaşlarla bir araya gelecek Avcı, Türk Dünyası Kültür Evi'nde muhtarlarla buluşacak, 300 yataklı yurt inşaatı incelemesine katılacak ve Belediyeyi ziyaret edecek.
(Eskişehir/11.00-17.15)
9- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Görüşçü Kuruluşlar Platformu'nun İçkale Hotel'de düzenleyeceği halk oylamasına ilişkin basın toplantısına, Şarkışla ilçesinde toplu açılış, temel atma ve proje tanıtım toplantısına katılacak.
(Ankara/11.00/Sivas/15.00)
10- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günlerine katılacak, Güngören'de STK temsilcileri, sanayiciler ve iş adamlarıyla bir araya gelecek.
(Kocaeli/10.00/İstanbul/12.30)
11- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Karaçoban ilçesinde mitinge katılacak, Kaymakamlığı ziyaret edecek, muhtarlar ve gençlerle bir araya gelecek, sandık görevlileri ve eğiticilerle toplantı yapacak.
(Erzurum/11.00-16.30)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, il merkezinde esnafı ziyaret edecek, Gölyaka'da vatandaşa hitap edecek, Hasanlar, Gürcüçi·ftli·k, Esentepe, Esençam, Heci·nler köylerinin sakinleriyle bir araya gelecek.
(Düzce/12.00-20.30)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Gençlik Federasyonu yetkilileri ile bir araya gelecek, Buldan ve Güney ilçelerinde vatandaşlarla buluşacak, Denizli Genç İşadamları Derneği toplantısına katılacak, Akkonak ve Karaman Mahallesi'nde vatandaşla buluşacak.
(Denizli/09.00-20.00)
3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak "Milli Enerji ve Maden Politikası" programı tanıtım toplantısını gerçekleştirilecek.
(İstanbul /11.00)
4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bayrampaşa Sebze Hali'nde esnaf ile bir araya gelecek, Şişli Pera Ticaret Merkezi'nde toplantıya katılacak, Esenler Esnaf Odası ve tekstil sektörü temsilcileriyle görüşecek, Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda görevli gümrükçüler ve iş adamları ile buluşacak.
(İstanbul/08.00-17.30)
5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars, Ardahan ve Iğdır derneklerinin yetkilileriyle bir araya gelecek, Tire-Belevi Yolu temel atma ve Selçuk hükümet konağı açılışlarına katılacak, Selçuk İZBAN hattında incelemelerde bulunacak, Özdere Meydanı'ında vatandaşla buluşacak ve Ayyıldız Parkı açılış törenine katılacak.
(İzmir/10.00-19.00)?
6- TÜİK, 2015-2016 dönemi bitkisel ürün denge tablolarını açıklayacak. Bu kapsamda, "tahıllar ve diğer bitkisel ürünler", "meyveler, sert kabuklular ve içecek bitkileri" ile "sebzeler"in verileri ilan edilecek.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye'de Esed rejiminin İdlib ilinde düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor.
(Musul)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Anadolu Ajansı (AA) 97 yaşında
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.
(Ankara/12.00)
2- YÖK'te "Türk Yükseköğretiminde Arapça Öğretimi Çalıştayı" düzenlenecek.
(Ankara/09.30)
KÜLTÜR SANAT
1- Türk halk edebiyatının ünlü şairlerinden Abdurrahim Karakoç, ölümünün beşinci yılında Osman Eriş'in besteleriyle Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yad edilecek.
(İstanbul/20.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan'da İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) 25. Yönetim Kuruluna, 2021'deki 5. İslami Dayanışma Oyunları için İstanbul'un adaylığının açıklanması programına katılacak.
(Bakü)
2- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Atiker Konyaspor ile Sivasspor karşılaşacak.
(Konya/20.00)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi son haftasında Fenerbahçe-Barcelona Lassa ve Brose Bamberg-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.
(İstanbul/20.45/Bamberg/21.00)
4- Avrupa Halter Şampiyonası Hırvatistan'da devam ediyor.
Turnuvanın beşinci gününde kadınlar 75 kiloda Rabia Kaya, erkekler 85 kiloda da Turgay Besler podyuma çıkacak.
(Split/18.30/21.00)
5- Voleybol Efeler Ligi çeyrek final ilk maçları yapılacak. Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor, Arkas Spor-Maliye Milli Piyango, Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta maçları oynanacak.
(Ankara/16.30/İzmir/17.30/İstanbul/18.00/Ankara/18.30)
6- Hentbol Bayanlar Süper Lig 22. hafta maçları yapılacak.
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