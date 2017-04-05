Gündem Özeti / 5 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle ile toplantı yapacak, kadınlar ve kadın STK temsilcileri ile bir araya gelecek, Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle ile toplantı yapacak, kadınlar ve kadın STK temsilcileri ile bir araya gelecek, Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.
(Gaziantep/11.00/14.00/16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kumru ve Ünye ilçelerinde düzenlenecek mitinglerde vatandaşlara hitap edecek.
(Ordu/11.00/13.30)
2- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hukukçularla kahvaltıda, kadın seçmenlerle söyleşide bir araya gelecek; Yozgatlılar programına katılacak.
(İstanbul/10.00/14.30/17.30)
3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadın STK buluşmasına, üniversite buluşmalarına katılacak, Lalegül Rehabilitasyon Merkezini ziyaret edecek ve Bitlisliler Buluşmasına iştirak edecek.
(İstanbul/10.00-19.00)
4- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti İl Başkanlığında esnafla buluşacak.
(Adana/13.00)
5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, muhtarlarla, inşaat sektörünün ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantıda buluşacak.
(İzmir/10.00)
6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane Hamidiye, Sarıyer ve Gaziosmanpaşa Küçükköy'de mitinge katılacak, Gaziosmanpaşa İşadamları Derneği toplantısına iştirak edecek.
(İstanbul/14.30-21.00)
7- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü değerlendirme ve kamu ve özel okul müdürleri ve yöneticileriyle "Milli Eğitimde 2023 Hedefleri" konulu toplantıya katılacak, Gaziantep Üniversitesini ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, esnafla bir araya gelecek.
(Gaziantep/10.00-17.00)
8- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlıkça yaptırılan 101 tesisin hizmete açılış törenine iştirak edecek.
(İzmir/13.00)
9- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Sağlıklı Dişler Sağlıklı Nesiller Kampanyası" kapsamında düzenlenen ağız ve diş sağlığı setlerinin dağıtım törenine katılacak.
(Erzurum/10.00)
EKONOMİ
1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün cenaze törenine katılacak.
(Giresun/12.30)
2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Valiliği, Belediyeyi ve Bartın Üniversitesini ziyaret edecek; OSB'de sanayicilerle buluşacak, Teklas ve Mescier firmaları üretim tesislerine, esnaflara, AK Parti seçim bürosu ve İl Başkanlığına ziyarette bulunacak; TSO mensubu ve MÜSİAD üyesi iş adamlarıyla buluşacak.
(Bartın/11.00-19.30)
3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Marangozlar Sitesi ve 3. Sanayi Sitesi Esnafıyla toplantı yapacak, Aliveren köyünü ziyaret edecek, Çameli ve Serinhisar ilçelerinde halkla buluşacak ve ikinci kuşak iş adamlarıyla bir araya gelecek.
(Denizli/09.00-19.00)
4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, hal esnafıyla kahvaltı edecek, Kuluncak ilçe ile Sütlüce ve Göztepe Mahalle mitinglerine katılacak.
(Malatya/08.30-19.00)
5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneğinin düzenlediği "Otomotiv Kongresi"ne iştirak edecek.
(İstanbul/09.15)
6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu temel atma törenine katılacak.
(İzmir/11.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye'de Esed rejiminin İdlib ilinde düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM), Almanya, İngiltere, Katar, Kuveyt ve Norveç, himayesinde Suriye Yardım Konferansı düzenlenecek.
(Brüksel)
3- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecek.
(Brüksel)
4- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
6- İngiltere Başbakanı Theresa May, Ortadoğu programı kapsamında Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak.
(Riyad)
GÜNCEL
1- YÖK tarafından "Müzik Üniversitesi" kurulmasına ilişkin arama konferansı düzenlenecek.
(Ankara/14.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın gayriresmi VIP açılış resepsiyonuna katılacak.
(Bakü)
2- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Çaykur Rizespor-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları oynanacak.
(Rize/18.00/İstanbul/20.30)
3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında Bellona AGÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşacak.
(Kayseri/19.00)
4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off rövanşında VakıfBank, İsviçre'nin Volero takımını konuk edecek.
(İstanbul/19.00)
5- Voleybol Vestel Venus Sultan Ligi çeyrek final ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
(Bursa/19.00)
6- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 21. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.
(İstanbul/18.00)
7- Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 34. hafta maçları oynanacak.
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