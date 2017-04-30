Gündem Özeti / 30 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Hindistan'a hareket edecek.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Hindistan'a hareket edecek.
(İstanbul/11.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
2 -Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İngiltere Türk Diyanet Vakfının Kutlu Doğum programına katılacak.
(Londra)
SPOR
1- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi kupası İspanya'da sahibini buluyor.
Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Türkiye'yi temsil eden Banvit ile ev sahibi Iberostar karşı karşıya gelecek.
Üçüncülük maçında ise Fransa'nın Monaco ile İtalya'nın Umana Reyer takımları karşılaşacak.
(Tenerife/21.15/18.15)
2- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, tekler ve çiftler final müsabakalarıyla Garanti Koza Arena'da sona erecek.
(İstanbul/14.00/17.00)
3- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya, Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir-Beşiktaş, Adanaspor-Antalyaspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/16.00/19.00/Adana/19.00)
4- TFF 1. Lig'de 30. hafta, Balıkesirspor-Boluspor, Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(Balıkesir/16.00/Gaziantep/18.30)
5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük rövanş maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/13.00)
6- Erkekler Hentbol Süper Lig'de 2016-2017 sezonu, oynanacak 6 maçla tamamlanacak.
7- Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı'ndan verilecek startla koşulacak.
(İstanbul/09.00)
8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı Rusya Grand Prix'i koşulacak.
(Soçi/15.00)
9- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da mücadele ettiği Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 4. etabına Hollanda ev sahipliği yapacak.
(Assen/12.30)
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