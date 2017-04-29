Gündem Özeti / 29 Nisan 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hilton Garden Otel'de partisinin il başkanları toplantısına iştirak edecek.



(Ankara/11.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen Osmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası Sempozyumu'na katılacak.



(İstanbul/10.00)



2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ombudsmanlık Tarihi Sergisi Açılış Töreni"ne iştirak edecek.



(Ankara/13.00)



3- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, WOW Otel'de İstanbul Sağlık Hizmetleri değerlendirme toplantısına katılacak.



(İstanbul/11.00)



EKONOMİ



1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mektebim Okulları protokolünün imza törenine katılacak, Dağpınar Belediyesi ile AK Parti Digor ve Kağızman ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.



(Kars/10.00-14.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- İngiltere hariç AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, AB'nin Brexit stratejisini görüşmek üzere özel bir zirvede bir araya gelecek.



(Brüksel)



2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)



SPOR



1- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'na Garanti Koza Arena'da yarı final müsabakalarıyla devam edilecek.



(İstanbul/14.30)



2- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.



(Kayseri/16.00/Trabzon/19.00)



3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor Medical Park, Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Gaziantep Basketbol, Yeşilgiresun Belediyespor-Best Balıkesir müsabakalarıyla başlayacak.



(İstanbul/14.00/İzmir/Ankara/16.00/Giresun/17.30)



4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçlarında Yakın Doğu Üniversitesi ile Beşiktaş, Caferağa Spor Salonu'nda, Fenerbahçe ile Galatasaray da Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/16.00/19.00)



5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/16.00)



6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabında Halkbank-Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor müsabakaları yapılacak.



(Ankara/Bursa/17.00)



7- TFF 1. Lig'in 30. haftasına Denizlispor-Elazığspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe, Altınordu-Şanlıurfaspor, Adana Demirspor-Bandırmaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.



(Denizli/15.00/Malatya/15.30/İzmir/16.00/Adana/18.30)



8- Spor Toto 2. Lig 34, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 38, 2 ve 3. gruplarda ise 34. hafta müsabakalarıyla normal sezon sona erecek.



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