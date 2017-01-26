Gündem Özeti / 26 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.



(Ankara/10.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adli Veri Bankası Projesi tanıtım toplantısına katılacak.



(Ankara/10.00)



2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Meyra Palace Otel'de, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Teknik Projesi kapsamında "Sosyal İçerme ve İstihdam Farkındalık Artırma Toplantısı"na iştirak edecek.



(Ankara/10.00)



3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Çayırova'da TOSB-TEM bağlantı kavşağı açılış törenine katılacak.



(Kocaeli/10.00)



EKONOMİ



1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ankara Ticaret Odası'nın 2017 yılı ilk meclis toplantısına katılacak.



(Ankara/14.00)



2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Dünya Gümrük Günü kutlamalarında yer alacak.



(Ankara/13.30)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.



(Lefkoşa)



2- Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin kararını açıklayacak.



(Atina)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.



4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.



5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



GÜNCEL



1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, düzenleyeceği basın toplantısıyla "Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)" ile ilgili detayları açıklayacak.



(Ankara/11.00)



KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde Tunus Turizm ve El Sanatları Bakanı Salma Elloumi Rekik ile görüşecek, EMITT Fuarı açılışına katılacak, Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanı Rula Maayah Albandak ile bir araya gelecek.



Bakan Avcı, Ayasofya Müzesi'nde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Talep Rifai ile basın açıklaması yapacak, Topkapı Sarayı Mecidiye Köşkü'nde Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Elizabeta Kançeska Milevska ile görüşecek.



(İstanbul/10.30/11.00/12.30/15.30/16.30)



2- "Mülteci Kadınlar" temasıyla düzenlenen "Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"nın ödül töreni Sabancı Center'da düzenlenecek.



(İstanbul/20.00)



SPOR



1- Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları, oynanacak 5 karşılaşmayla sona erecek.



Yeni Amasyaspor-Göztepe, Şanlıurfaspor-Gaziantepspor, Darıca Gençlerbirliği-Boluspor, Trabzonspor-Atiker Konyaspor ve Kayserispor-Beşiktaş maçları yapılacak.



(Amasya/12.00/Şanlıurfa/Kocaeli/14.00/Trabzon/16.00/Kayseri/18.00)



2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftası, Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank derbisine sahne olacak.



(İstanbul/20.45)



3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Yakın Doğu Üniversitesi-Rutronik Stars Keltern karşılaşması oynanacak.



(İstanbul/18.00)



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