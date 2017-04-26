Gündem Özeti / 26 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed ile görüşecek.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed ile görüşecek.
(TBMM/11.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/12.00)
3- Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının birinci gün oturumları gerçekleştirilecek.
(09.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bakanlık'ta, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve bağlı sendikaların genel başkanlarıyla "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısına katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Genel Kuruluna iştirak edecek.
(Ankara/11.30)
EKONOMİ
1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul Sanayi Odası (İSO) nisan ayı Meclis toplantısında "Referandum sonrası Türkiye'nin yeni vizyonunun ekonomi ve sanayi açısından önemi" konulu konuşma yapacak.
(İstanbul/15.00)
2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Bankalar Birliğince (TBB) düzenlenen "Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Çalıştayı"nda konuşacak.
(İstanbul/10.00)
4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliği ziyaret edecek ve Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı'na başkanlık yapacak.
(Bursa/15.00/15.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından kabul edilecek.
(Taşkent)
2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bosna Hersek'te Çocuk Şenliğine katılacak ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic ile görüşecek.
(Zenica/Saraybosna)
GÜNCEL
1- Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, YGS, LYS ve KPSS sınavlarında başvuru tarihlerini kaçırarak mağdur olan bazı öğrencileri kabul ederek basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.45)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off serisinde Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımını, Darüşşafaka Doğuş ise İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.
(İstanbul/19.30/21.15)
3- Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin ilk maçında Halkbank iel Arkas Spor, TVF Başkent Salonu'nda karşılaşacak.
(Ankara/18.00)
4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Bellona AGÜ ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
(Kayseri/18.00)
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