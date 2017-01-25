Gündem Özeti / 25 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/12.00)
2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/11.30)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 7. Buhara Medya Ödülleri Töreni'ne katılacak.
(Ankara/19.30)
2- TÜİK, ocak ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.
(Halep)
2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Termal Turizm Çalıştayı Ön Toplantısına, Eskişehir İl Koordinasyon Toplantısına ve Kanal 26 tarafından düzenlenen Sporun Enleri Ödül Töreni'ne katılacak.
(Eskişehir/15.00/16.00/18.30)
2- "Yeni Türk Müziği Hareketi" projesinin ilk konseri, "Muzaffer Sarısözen ve Yeni Halk Müziği", CRR'de müzikseverlerle buluşacak.
(İstanbul/20.00)
3- ENKA Tiyatro buluşmaları kapsamında, Rus yazar Grigory Gorin'in "Kundakçı" adlı oyunu sahnelenecek.
(İstanbul/20.30)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası 6. haftasında 6 maç oynanacak.
Fenerbahçe ile Amed Sportif Faaliyetler, Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda; Ümraniyespor ile Bursaspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda; Menemen Belediyespor ile Gençlerbirliği,
Menemen İlçe Stadı'nda; Sivasspor ile Medipol Başakşehir, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda; Osmanlıspor ile Kırklareli Spor, Osmanlı Stadı'nda; Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa
Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.
(İstanbul18.00/12.00/İzmir/14.00/Sivas/16.00/Ankara/17.00/Rize/20.00)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/21.30)
3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan-MHP Riesen ve Bakken Bears-Banvit maçları yapılacak.
(İstanbul/20.00/Aarhus/22.00)
4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde UMMC Ekaterinburg-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe-CMB Cargo Uni Györ ve USK Prag-Mersin Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.
(Ekaterinburg/17.00/İstanbul/20.00/Prag/21.10)
5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Galatasaray-PEAC Pecs ve Bellona AGÜ-Cavigal Nice Basket maçları yapılacak.
(İstanbul/15.00/Kayseri/19.00)
6- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Gaziantep Basketbol-Elan Chalon ve Demir İnşaat Büyükçekmece-BCM Gravelines karşılaşmaları oynanacak.
(Gaziantep/19.00/İstanbul/19.30)
7- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, VakıfBank Dresdner, Touron MKS ise Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00/Dabrowa Gornicza/22.30)
8- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Slovakya'nın Slavia Bratislava karşılaşacak.
(Bratislava/19.00)
9- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda Mısır-Gana ve Uganda-Mali maçları yapılacak.
(Port Gentil/Oyem/22.00)
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Gündem Özeti / 25 Ocak 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920