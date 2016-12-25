Gündem Özeti / 25 Aralık 2016

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 43. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de yapılacak resmi törene katılacak.



(Ankara/09.35)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Halep'ten gelen yaralı sivillerin tedavi edildiği Reyhanlı ve Kilis devlet hastanelerini ziyaret edecek.



(Hatay/13.00/Kilis/16.00)



2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, esnafla kahvaltıda bir araya gelecek ve Valiliği ziyaret edecek.



(Bitlis/09.00/10.00)



EKONOMİ



1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Gaziantep Sanayi Odası Ödül Töreni'ne katılacak.



(Gaziantep/13.30)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı ve iç savaştaki gelişmeler izleniyor.



(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye)



2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



(Bağdat)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Riyad)



SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta, Çaykur Rizespor-Osmanlıspor, Kayserispor-Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor, Antalyaspor-Kasımpaşa, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla sürecek.



(Rize/13.30/Kayseri/Manisa/16.00/Antalya/İstanbul/19.00)



2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftaya, Muratbey Uşak-TOFAŞ, Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe-Trabzonspor Medical Park müsabakalarıyla devam edilecek.



(Uşak/16.00/İzmir/17.00/İstanbul/19.00)



3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftası, İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.



(İstanbul/15.30)



4- Voleybolda bu sezon Kupa Voley adıyla oynanan Türkiye Kupası'nda birinci bölüm ilk maçları tamamlanacak.



Erkeklerde Beşiktaş-Halkbank, Şanlıurfa Memleketspor-Galatasaray HDI Sigorta, kadınlarda ise İdmanocağı Nilüfer Belediyespor, Çanakkale Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/Şanlıurfa/14.00/Trabzon/15.00/Çanakkale/17.00)



5- Bayanlar Hentbol Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 13. hafta müsabakalarıyla sona erecek.



6- TFF 1. Lig'de 16. hafta, Denizlispor-Giresunspor, Şanlıurfaspor-Manisaspor, Mersin İdmanyurdu-Bandırmaspor, Altınordu-Ümraniyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.



(Denizli/Şanlıurfa/13.00/Mersin/16.00/İzmir/18.30)



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