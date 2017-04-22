Gündem Özeti / 22 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek basına kapalı TBMM Grup toplantısına başkanlık edecek.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek basına kapalı TBMM Grup toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, halk oylaması sonuçlarının değerlendirileceği AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısına katılacak.
(Kahramanmaraş/12.30)
2- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti'nin Ayvacık, İlkadım, Kavak, Asarcık, Havza, Vezirköprü, Ladik, Atakum ve Bafra ilçe teşkilatını ziyaret edecek.
(Samsun/09.00-21.00)
3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Tuzla Anadolu Tersanesi'nde TCG Bayraktar'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim törenine iştirak edecek.
(İstanbul/11.00)
4- CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul Kongre Merkezi'nde, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı 2017 Yılı Kutlu Doğum programına katılacak.
(İstanbul/20.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor, Gençlerbirliği-Kayserispor ve Antalyaspor-Trabzonspor maçları oynanacak.
(Rize/13.30/Antalya/16.00/Ankara/Antalya/19.00)
2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali İtalya'da başlayacak.
İlk gün yarı finalde VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA ve Dinamo Moskova-Imoco Volley maçları yapılacak.
(Treviso/18.00/21.00)
3- TFF 1. Lig'in 29. haftasında Göztepe-Adana Demirspor ve Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçları oynanacak.
(İzmir/16.00/Giresun/18.30)
4- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor, Galatasaray Odeabank-Pınar Karşıyaka, TOFAŞ-Muratbey Uşak ve Best Balıkesir-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
(İstanbul/16.00/17.00/Bursa/17.00/Balıkesir/18.00)
5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi, play-off çeyrek finalinde Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Yakın Doğu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi, Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Bellona AGÜ-Beşiktaş karşılaşmaları oynanacak.
(İstanbul/14.00/İstanbul/16.00/16.00/Kayseri/16.00)
6- Vestel Venus Sultanlar Ligi Klasman Grubu'nda Beşiktaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Halkbank-Çanakkale Belediyespor maçları gerçekleştirilecek.
(İstanbul/15.00/Ankara/16.00)
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