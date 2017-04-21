Gündem Özeti / 21 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ile Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ülkeleri heyet başkanlarını Mabeyn Köşkü'nde kabul edecek.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ile Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ülkeleri heyet başkanlarını Mabeyn Köşkü'nde kabul edecek.
(İstanbul/15.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Tekkeköy, Canik, Terme ve Çarşamba ilçe teşkilatını ziyaret edecek, Grand Cevahir'de Genç Türkiye Kongresi'ne katılacak.
(Samsun/10.15-19.00)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık'ta, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün "Göçmen Arkadaşım" konulu resim yarışması ödül törenine iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Bakanlık'ta düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Askeri Öğrenci Alımı Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
4- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Swiss Otel'de Çocuk Sağlığı ve Hizmet Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/19.30)
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan polislerin ailelerine ziyarette bulunacak, partisinin il başkanlığında basın açıklaması yapacak ve Yeşilyurt ilçesini ziyaret edecek.
(Malatya/13.30/15.00/16.00)
6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, 2016 yılı "istatistiklerle çocuk" ve Ocak-Mart 2017 dönemi "bina inşaatı maliyet endeksi" verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/ 09.30)
2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca düzenlenen "Doğal, Kültürel ve Somut Olmayan Miras" temalı Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.
(Antalya/10.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, Atiker Konyaspor-Gaziantepspor ve Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak.
(Konya/Karabük/20.00)
2- THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçlarında Olympiakos-Anadolu Efes ve Real-Madrid-Darüşşafaka karşı karşıya gelecek.
(Atina/21.00/Madrid/22.00)
3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasının açılış maçında Banvit, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i konuk edecek.
(Balıkesir/18.00)
4- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kura çekimi İsviçre'de yapılacak.
(Nyon/13.00/14.00)
5- Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final 3. maçları oynanacak.
Fenerbahçe-Arkas Spor ve Halkbank-Ziraat Bankası karşılaşmaları yapılacak.
(İstanbul/18.00/Ankara/19.00)
6- Voleybol Efeler Ligi Klasman Grubu 3. maçında Maliye Piyango ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.
(Ankara/17.00)
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