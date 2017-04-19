Gündem Özeti / 19 Nisan 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.



(Ankara/12.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'na katılacak.



(İstanbul/10.00)



2- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, DEİK tarafından düzenlenen Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) İkinci Dışişleri Bakanları Resepsiyonu'na iştirak edecek.



(İstanbul-19.30)



3- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski Konya Milletvekili Muharrem Candan'ın cenaze törenine katılacak, Ensar Vakfı Ankara Şubesince Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Sağlıkta Dönüşümün İkinci Aşaması Neler Getirecek?" konulu toplantıya katılacak.



(Konya/13.20/Ankara/18.30)



EKONOMİ



1- TÜİK, 2016 yılı uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile resmi konutta ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Guatemalalı mevkidaşı Carlos Raul Morales ile ortak basın toplantısı yapacak Çavuşoğlu, Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliğinin açılış törenine katılacak.



(Ankara/10.30/14.30/15.15)



2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam)



GÜNCEL



1- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği tarafından Green Park Otel'de düzenlenen "Tıbbi Cihaz Sektörü Gelecek Vizyonu" programına katılacak.



(Ankara/09.30)



KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü desteği ile 27-29 Nisan'da Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center'da düzenlenecek "Heritage İstanbul" fuarının basın toplantısı İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesinde yapılacak.



(İstanbul/10.30)



SPOR



1- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Monaco-Borussia Dortmund ve Barcelona-Juventus maçları yapılacak.



(Monaco/Barcelona/21.45)



2- THY Avrupa Ligi play-off turunda Olympiakos-Anadolu Efes ve Real Madrid-Darüşşafaka maçları oynanacak.



(Atina/21.00/Madrid/22.00)



3- TFF 1. Lig'in 28. haftası, Altınordu-Boluspor, Denizlispor-Şanlıurfaspor, Mersin İdmanyurdu-Elazığspor ve Samsunspor-Manisaspor maçlarına sahne olacak.



(İzmir/13.30/Denizli/Mersin/16.00/Samsun/18.00)



4- Beşiktaş-Olympique Lyon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçına doğru



Olympique Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, Vodafone Arena'da basın toplantısına katılacak.



Fransız ekibi, Vodafone Arena'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.



Siyah-beyazlılar, son çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.



(İstanbul/18.20/19.00/20.30/21.00)



5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezonun son haftasında Girne Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Mersin Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ-Fenerbahçe, Canik Belediyespor-Beşiktaş, Galatasaray-Tosyalı Toyo Osmaniye, İstanbul Üniversitesi-Bellona AGÜ, Yakın Doğu Üniversitesi-Adana ASKİ maçları oynanacak.



(Ankara/Mersin/Adana/Samsun/İstanbul/İstanbul/İstanbul/18.00)



6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi Klasman Grubu'nda Çanakkale Belediyespor-Halkbank ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçları yapılacak.



(Çanakkale/17.00/Bursa/17.30)



7- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında Amasya Taşova YİBO ile Beşiktaş Mogaz karşı karşıya gelecek.



(Ankara/17.00)



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