Gündem Özeti / 18 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- AK Parti, CHP, HDP ve MHP Meclis grupları toplanacak.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- AK Parti, CHP, HDP ve MHP Meclis grupları toplanacak.
(TBMM/11.15/13.30/12.30/10.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong ile Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.
(Ankara/10.30)
2- TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in 19 Nisan Çarşamba günü itibarıyla tekrar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek.
(TBMM/15.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ATO Congresium'da, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı 2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası açılış programına katılacak.
(Ankara/20.00)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Leicester City-Atletico Madrid ve Real Madrid-Bayern Münih maçları oynanacak.
(Leicester/Madrid/21.45)
2- TFF 1. Lig'in 28. haftası, Bandırmaspor-Göztepe, Sivasspor-Ümraniyespor, Adana Demirspor-Giresunspor ve Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor maçlarıyla başlayacak.
(Balıkesir/13.00/Sivas/15.30/Adana/17.30/Malatya/18.30)
3- THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla karşılaşacak.
(Atina/21.00)
4- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final Ankara'da başlayacak.
İlk gün Maliye Milli Piyango-Amasya Taşova YİBO ve Aziziye Belediye Termalspor-Beşiktaş Mogaz maçları yapılacak.
(Ankara/15.00/17.00)
5- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçlarında Arkas Spor-Fenerbahçe, Ziraat Bankası-Halkbank karşı karşıya gelecek.
(İzmir/18.00/Ankara/19.00)
6- Voleybol Efeler Ligi Klasman Grubu 2. maçları oynanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Maliye Milli Piyango ve Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.
(İstanbul/17.00/17.00)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.