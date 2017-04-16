Gündem Özeti / 16 Nisan 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Türkiye sandık başına gidiyor.



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında 55 milyon 319 bin 222 seçmen 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak.



Oy verme işlemi 32 ilde 07.00-16.00'da, diğer illerde 08.00-17.00'de yapılacak.



Gümrük kapılarında 27 Mart'ta başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek.



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu Çukurambar Arjantin İlköğretim Okulunda kullanacak.



(Ankara/11.30)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Lütfiye Kısacık İlkokulunda oy verecek.



(Adana/13.00)



2- Gençlik ve Spor Bakanı Aki·f Çağatay Kılıç, oyunu Ataköy İlyas Kılıç İlkokulunda kullanacak.



(Samsun/11.00)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalıncak Ortaokulunda sandık başına gidecek.



(Trabzon)



4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda oy verecek.



(Bayburt/10.00)



5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Lisesinde sandık başına gidecek.



(Sivas/11.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak.



(Riyad)



2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam)



KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eti Arkeoloji Müzesi'nde Turizm haftası açılış programına katılacak ve Ziya Gökalp İlköğretim Okulunda oy kullanacak.



(Eskişehir/11.00/14.00)



SPOR



1- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında Fenerbahçe, Rusya'nın Dinamo Kursk takımı ile karşılaşacak.



Üçüncülük müsabakasında Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibi ile Çekya'nın USK Prag takımı karşı karşıya gelecek.



(Ekaterinburg/17.00/14.30)



2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Bahreyn Grand Prix'si koşulacak.



(Sakhir/18.00)



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