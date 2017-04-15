Gündem Özeti / 15 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla, Kartal, Ümraniye ve Sarıyer'de ilçe buluşmalarına iştirak edecek.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla, Kartal, Ümraniye ve Sarıyer'de ilçe buluşmalarına iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/12.30/14.00/15.30)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Polatlı'da halkla buluşacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Van Çatak'ta şehit olan astsubay Sinan Babacan için Akdağmadeni ilçesinde öğleyin kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.
(Yozgat/12.50)
2- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, STK temsilcileriyle buluşacak, Asarcık ilçesinde ve Ataköy Mahallesi'nde mitinglere katılacak.
(Samsun/10.00/13.30/15.30)
3- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Turizm Haftası açılış programı ile Sarıcakayalılarla buluşmasına iştirak edecek.
(Eskişehir/11.00/19.30)
4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ziraat Odası üyeleri ile toplantıya katılacak, Kültür Derneği üyelerini kabul edecek.
(Sivas/09.30/19.00)
5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Şuhut ilçesindeki mitinge ve Afyonkarahisar sevgi yürüyüşüne iştirak edecek.
(Afyonkarahisar/11.00/16.00)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, halk buluşmasına katılacak.
(Düzce/09.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam)
SPOR
1- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finali rövanşında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.
(Bursa/16.00)
2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi 26. haftası, Yeşilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank, Muratbey Uşak-Best Balıkesir, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan-Banvit ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece maçlarına sahne olacak.
(Giresun/14.00/Uşak/15.00/Ankara/İstanbul/İstanbul/16.00)
3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 22. hafta erteleme maçlarında Galatasaray-Bellona AGÜ ve Yakın Doğu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi karşılaşmaları yapılacak.
(İstanbul/15.00/16.00)
4- Voleybol Efeler Ligi Klasman Grubu'nda Maliye Milli Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçları oynanacak.
(Ankara/16.00/Bursa/18.00)
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