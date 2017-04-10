Gündem Özeti / 10 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtar ve azalar ile sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantılar yapacak, Şehit Uzman Çavuş Erdi Demirer ve Şehit Piyade Onbaşı Samet Özen'in ailelerine taziye ziyaretlerinde bulunacak, kadınlarla...
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtar ve azalar ile sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantılar yapacak, Şehit Uzman Çavuş Erdi Demirer ve Şehit Piyade Onbaşı Samet Özen'in ailelerine taziye ziyaretlerinde bulunacak, kadınlarla bir araya gelecek.
(İzmit/11.30/14.30/16.00/17.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Maltepe'de "Yeni Anayasa" konulu Üniversite Buluşması'na, Gaziosmanpaşa'da Kanaat Önderleri Salon Programı'na, Esenler'de Gençlik Buluşmaları Programı ile Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/13.00/14.30/18.00/20.00)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Hunat Camisi arasındaki esnafını ziyaret edecek, Mobilya Kent esnafıyla toplantı yapacak, Kocasinan ilçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya gelecek, halk otobüsçüleriyle görüşecek.
(Kayseri/11.30/15.00/17.00/19.00)
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde imam hatipliler buluşmasına katılacak, Bakanlık binasında "Halk oylaması Güvenliği" konulu basın toplantısı düzenleyecek, Polis Günü etkinlikleri kapsamında bir otelde şehit ve gazi aileleriyle yemek yiyecek.
Sinop'a geçecek Soylu, otobüsten vatandaşları selamlayacak, halka hitap edecek.
(Ankara/10.00/13.00/14.00/Sinop/17.30/18.00)
4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Hafik, İmranlı ve Yıldızeli ilçelerini ziyaret edecek.
(Sivas/09.30/12.00/15.00)
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, partisinin Kadın Kollarıyla ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, mahalle ziyaretlerinde bulunacak, Arifiye'de "Genç Kürsü"ye konuk olacak.
(Sakarya/10.30/13.30/15.30/18.30)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kamyoncular Kooperatifini, esnafı, Karslılar Derneği'ni ziyaret edecek.
(Düzce/09.30-19.00)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret edecek, AK Parti Teşkilatıyla otelde bir araya gelecek.
(Denizli/11.00/12.00/19.30)
3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ziraat Bankası ve Yeşil Sinema civarındaki esnafı ziyaret edecek, sanatçı Uğur Işılak'ın Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek konserine katılacak.
(Malatya/18.00-20.00)
4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta minibüsçü esnafı ve iş adamları ile bir araya gelecek.
(Bayburt/09.30/19.30)
5-TÜİK, şubat ayı sanayi üretim endeksi ile finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi kabul edecek.
(Lefkoşa)
2- İtalya, G7 dönem başkanı olması sebebiyle Lucca kentinde 2 gün boyunca G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak. G7 ülkeleri, terör başta olmak üzere küresel gelişmeleri, Suriye, Irak, Libya, İran, Ukrayna ve Afrika'yı ele alacak.
(Lucca)
3- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Bahreyn'e resmi ziyarette bulunacak.
(Manama)
4- ABD'nin Suriye'de Şayrat Hava Üssü'nü bombalaması ile rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.
5- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam)
GÜNCEL
1- Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Cebeci şehitliğinde düzenlenecek anma törenine katılacak
(Ankara/10.30)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Amatör Spor Kulüpleri başkanları ve şehit polis yakınları ile buluşacak, Türk Dünyası Bilim, Sanat ve Kültür Merkezi'nin basın tanıtımına katılacak, OSB'de fabrika çalışanlarıyla bir araya gelecek, Espark Alışveriş Merkezi'ni ziyaret edecek, Ağpınar Köyü'nde vatandaşlarla görüşecek.
(Eskişehir/10.30-20.30)
2- Yazar ve sosyal psikoloji profesörü Erol Güngör, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen özel bir etkinlik ile yad edilecek.
(İstanbul/13.00)
3- Mevlüt Akar'ın "Düş-Görü" resim sergisi, Tünel Sanat Galerisi'nde açılacak.
(İstanbul/18.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edecek, halkla, sporcu ve aileleriyle buluşacak, AK Parti Canik ilçe mitingine katılacak, Emniyet Müdürlüğü şehit ve gazi yakınları ile bir araya gelecek.
(Samsun/11.00-19.00)
2- Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta, Medipol Başakşehir-Galatasaray, Kasımpaşa-Atiker Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00)
3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın son maçlarında Darüşşafaka Doğuş-Yeşilgiresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/18.00/İzmir/19.30)
4- TFF 1. Lig'in 27. haftası, Altınordu-Büyükşehir Gaziantepspor, Elazığspor-Sivasspor karşılaşmalarıyla sona erecek.
(İzmir/15.30/Elazığ/18.30)
5- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ikinci devresi Şanlıurfa Memleketspor-Tokat Belediye Plevne, Afyon Belediyesi Yüntaş-Beşiktaş
maçlarıyla bitecek.
(İzmir/15.00/17.00)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.