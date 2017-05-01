Gündem Özeti / 1 Mayıs 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'daCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.
Erdoğan, daha sonra Taj Palace New Delhi Otel'de düzenlenecek Türkiye-Hindistan İş Forumu'na katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hyderabad House'ta baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, ayrıca şeref defterini imzalayacak.
Erdoğan, Jamia Millia İslamia Üniversitesince kendisine verilecek fahri doktora törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşme gerçekleştirecek ve Mukherjee tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.
(Yeni Delhi)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam)
GÜNCEL
1- Türk-İş tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda kutlama programı düzenlenecek.
(Ankara/11.00)
2- DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile diğer kuruluşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlayacak.
(İstanbul/13.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın son maçlarında Bursaspor-Galatasaray, Osmanlıspor-Atiker Konyaspor karşı karşıya gelecek.
(Bursa/Ankara/20.00)
2- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda ana tablo 1. tur müsabakaları Garanti Koza Arena'da başlayacak.
(İstanbul/12.30)
3- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Arkas Spor ile Halkbank, TVF Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena'da karşılaşacak.
(İzmir/19.00)
4- Voleybolda Efeler Ligi play-off üçüncülük serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe ile Ziraat Bankası, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/18.00)
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