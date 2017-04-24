Gündem Ötesi'nde Altın Oran ve Kâbe'nin sırları Konuşulacak!



26 Nisan Çarşamba gecesi yayınlanacak bölümünde Altın Oran ve Kâbe'nin sırları konuşulacak.

Kâbe, dünyanın altın oran noktası mı? Bulunduğu alanda nasıl bir enerji söz konusu? Kur'an'da altın orana dair ipuçları var mı? Mekke'den başlayıp Kudüs'ten geçen ve İstanbul'da noktalanan altın hat ne anlama geliyor? Gibi soruların cevaplayacağı Pelin Çift ile Gündem Ötesi 26 Nisan Çarşamba gecesi saat 23.30'da Diriliş Ertuğrul'dan hemen sonra TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

