Gündem / 3 Şubat 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.
(Mersin/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Valilik ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Özel İdaresinde brifing alacak.
(Yozgat/11.30/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Pendik'te "Eğitim-Bir-Sen 4. Türkiye Eğitimci Kadınlar Buluşması"nın ardından Gaziosmanpaşa'da Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışına katılacak.
(İstanbul/09.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "2016 Yılı Değerlendirme ve Fikirtepe" konulu basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Ticaret Borsasında, Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0 Projesi İşbirliği Protokolü imza töreni ile Hilton Otel'de Ege İhracatçı Birliği İhracatın Yükselen Yıldızları ödül törenine katılacak.
(İzmir/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü hizmet binası açılışına, IPARD Kırsal Kalkınma ve DAP Yatırımları Hibe Programları Dağıtım Töreni'ne ve Van Güçbirliği Platformunca düzenlenen "tarım" konulu toplantıya iştirak edecek.
(Van/11.00/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika'da TİKA ofisinin açılışını yapacak, Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray Caso ile görüşecek.
(Meksiko) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AB liderleri, dönem başkanı Malta'nın ev sahipliğindeki gayriresmi zirvede bir araya gelecek.
(Malta) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Albaraka Türk Sanat Galerisi ve Akademisi açılış törenine katılacak.
(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Odeabank-Panathinaikos Superfoods ve Kızılyıldız MTS-Anadolu Efes maçları yapılacak.
(İstanbul/20.00/Belgrad/22.45) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Destek paketleri ekonomiye canlılık getirecek
İş dünyası örgütleri, hükümetin son aylarda peş peşe açıkladığı reform ve destek paketlerinin ekonomiye hareketlilik getireceği umudunu taşıyor
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak:
"Cazibe Merkezleri Programı için 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde yaklaşık bin 200 müracaat yapılması reformların uygulanabilir olduğunu gösteriyor"
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan:
"Önlemler, kuşkusuz başta KOBİ'lerimiz olmak üzere sanayicilerimizin 2017'yi planlarken elini güçlendiren adımlar oldu"
ASKON Başkanı Mustafa Koca:
"Ekonomide çarklar yeniden sağlıklı bir şekilde dönmeye başladığında, üretim ve ihracatta hareket oluşacak. Bu da derhal istihdama yansıyacak"
(Musab Turan/İstanbul)
2- Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası yüzde 34 azaldı
Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 34 azalarak 213 milyon 614 bin 469 dolara geriledi
Geçen yıl Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan'dan alınan elektrik miktarı yüzde 17,8 azaldı
(Ebru Şengül/Ankara)
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Gündem / 3 Şubat 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920