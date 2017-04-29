Gündem / 29 Nisan 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜMSİAD Genel Kurulu'na katılacak ve Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol'u kabul edecek.



(İstanbul/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hilton Garden Otel'de partisinin il başkanları toplantısına iştirak edecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen Osmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası Sempozyumu'na katılacak.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ombudsmanlık Tarihi Sergisi Açılış Töreni"ne iştirak edecek.



(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, WOW Otel'de İstanbul Sağlık Hizmetleri değerlendirme toplantısına katılacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mektebim Okulları protokolünün imza törenine katılacak, Dağpınar Belediyesi ile AK Parti Digor ve Kağızman ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.



(Kars/10.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MÜSİAD Deni·zli· Şubesi· Mermer ve Maden Sektörü Kurulu toplantısına katılacak, Çameli ilçesini ziyaret edecek.



(Denizli/09.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- İngiltere hariç AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, AB'nin Brexit stratejisini görüşmek üzere özel bir zirvede bir araya gelecek.



(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'na Garanti Koza Arena'da yarı final müsabakalarıyla devam edilecek.



(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı)



2- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.



(Kayseri/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı)



3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor Medical Park, Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Gaziantep Basketbol, Yeşilgiresun Belediyespor-Best Balıkesir müsabakalarıyla başlayacak.



(İstanbul/14.00/İzmir/Ankara/16.00/Giresun/17.30) (Fotoğraflı)



4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçlarında Yakın Doğu Üniversitesi ile Beşiktaş, Caferağa Spor Salonu'nda, Fenerbahçe ile Galatasaray da Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabında Halkbank-Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor müsabakaları yapılacak.



(Ankara/Bursa/17.00) (Fotoğraflı)



7- TFF 1. Lig'in 30. haftasına Denizlispor-Elazığspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe, Altınordu-Şanlıurfaspor, Adana Demirspor-Bandırmaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.



(Denizli/15.00/Malatya/15.30/İzmir/16.00/Adana/18.30) (Fotoğraflı)



8- Spor Toto 2. Lig 34, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 38, 2 ve 3. gruplarda ise 34. hafta müsabakalarıyla normal sezon sona erecek. (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- Türkiye'nin yeni obüsü "Yavuz" geliyor



MKE yüksek hareket kabiliyetine sahip 6x6 araç üzerine monteli 155 milimetre silah sistemi geliştirme projesi sonunda Yavuz obüs sistemini üretti



Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1 dakika, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Aracın tam yüklü azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor



MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın:



"Sadece ülkemizi değil, Ortadoğu ve Afrika'daki harekat şartlarıyla dış pazarları da dikkate alarak ürünümüzü geliştirdik"



"Yavuz öbüs sistemini ilk kez IDEF'te sergileyeceğiz"



(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)



2- "Survivor'ı Borsa'da satmak için Acun Ilıcalı ile görüşeceğiz"



Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ:



"Survivor'ı bile Borsa'da satacağım. Survivor'ı yatırımcıya açmak, Borsa'da satmak için Acun Bey ile görüşeceğim, randevu istedik"



"(Finans Teknopark projesi) Projedeki kompozisyonu Boğaziçi Üniversitesinin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesinin de katılımıyla genişletiyoruz"



"Borsadaki yükselişe yapay yükseliş demek yanlış. Bu durumu yavaş yavaş taşların yerine oturması olarak açıklayabiliriz"



(İstanbul/Eda Topçu)



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