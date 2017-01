Gündem / 28 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.



(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde İngiltere Başbakanı Theresa May'i resmi törenle karşılayacak, ortak basın toplantısına ve May onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.



(Ankara/15.30/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, partisinin Dulkadiroğlu ve Göksun İlçe Danışma Meclisi toplantılarına katılacak, Göksun Kaymakamlığı ve Belediyeyi ziyaret edecek.



(Kahramanmaraş/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, partisinin Osmangazi ve Yıldırım İlçe Danışma Meclisi toplantılarına iştirak edecek.



(Bursa/16.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde kahvaltı programına iştirak edecek, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, çalışma toplantılarına katılacak.



(Batman/09.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Tuzla'daki İstanbul Tersanesi'nde "Denizaltı Kurtarma Gemisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Töreni"ne katılacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gölcük Tabiat Parkı'nda yaban hayvanlarına yem bırakılması ve göle "anaç Abant alası" salımı etkinliğine katılacak.



(Bolu/12.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında iş adamları ile toplantı yapacak, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde esnaflarla bir araya gelecek.



(Bursa/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Abdülhamid Han Bulvarı'nın açılış törenine katılacak.



(Kayseri/10.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nı (EMITT) ziyaret edecek.



(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Şanlıurfalı ünlü gazelhan Kazancı Bedih (Bedih Yoluk), ölümünün 12. yılında anılacak.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Türk Dil ve Edebiyat Derneğince düzenlenen "Cumartesi Buluşmaları"nın konuğu olacak ve "Kültür Politikamız Var mı?" başlıklı konuşma yapacak.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor, Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray-Akhisar Belediyespor maçları oynanacak.



(Rize/16.00/Antalya/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



2- TFF 1. Lig'in 19. haftasında Denizlispor-Adana Demirspor ve Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor maçları yapılacak.



(Denizli/13.00/Gaziantep/18.00) (Fotoğraflı)



3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Beşiktaş Sompo Japan-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor ve Trabzonspor Medical Park-Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşmalarına sahne olacak.



(İstanbul/15.30/Gaziantep/17.00/Trabzon/18.00) (Fotoğraflı)



4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş-Bellona AGÜ, BOTAŞ-Tosyalı Toyo Osmaniye, Girne Üniversitesi-MBK Doğuş Hastanesi ve Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray maçları oynanacak.



(İstanbul/13.00/Adana/Ankara/14.00/Mersin/15.30) (Fotoğraflı)



5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş, İdmanocağı-Eczacıbaşı VitrA, Halkbank-Nilüfer Belediyespor, Çanakkale Belediyespor-Sarıyer Belediyespor ve VakıfBank-Seramiksan karşılaşmaları yapılacak.



(İstanbul/13.00/Trabzon/15.00/Ankara/Çanakkale/17.00/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)



6- Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Halkbank-İnegöl Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor ve Ziraat Bankası-Beşiktaş maçları oynanacak.



(Ankara/13.00/Afyonkarahisar/14.00/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)



7- Hentbol Bayanlar Süper Lig'de 16. hafta maçları yapılacak.



8- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso-Tunus ve Senegal-Kamerun çeyrek final maçları oynanacak.



(Libreville/19.00/Franceville/22.00) (Fotoğraflı)



9- Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Venus ve Serena Williams kardeşler arasında kadınlar final maçı yapılacak.



(Melbourne/11.30) (Fotoğraflı)



***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.