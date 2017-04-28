Gündem / 28 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Swissotel'de Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi'ne katılacak.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Swissotel'de Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi'ne katılacak.
Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Gine Devlet Başkanı Alpha Conde ile öğle yemeğinde bir araya gelecek, Atlantik Konseyi Yönetim Kurulunu kabul edecek.
(İstanbul/11.00/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şırnak ile Cizre'de incelemelerde bulunacak, "Kayyum Belediye Başkanları" ile bir araya gelecek.
(Şırnak/11.00/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4. Trabzon Kitap Fuarı etkinliklerine katılacak.
(Trabzon/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığı, Büyükkalecik belde ve İscehisar ilçe teşkilatını ziyaret edecek, Büyükkalecik ve İscehisar'da Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliklerine katılacak.
(Afyonkarahisar/09.30-12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi
ABD, İsrail, Katar, BAE gibi çeşitli ülke ve şirketlerin üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenlenen zirvenin ikinci gün oturumları gerçekleştirilecek.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zirveye iştirak edecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, zirve kapsamında düzenlenecek özel oturuma katılacak.
(İstanbul/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Sigorta Birliği Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara Ticaret Odasının düzenlediği "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, E-Ticaret Zirvesi'ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu dolayısıyla basın toplantısı düzenliyor.
(Antalya/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bilişimde Gelişim, Bilişimle Gelişim" ana temasıyla düzenlenen BİMY'24 Konferansı'na iştirak edecek.
(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ile Sarıkamış, Selim, Akyaka, Arpaçay, Susuz ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.
(Kars/09.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- TÜİK, bu yılın ocak-mart dönemi turizm istatistiklerini, mart ayı dış ticaret verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB üyesi ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Malta'da düzenlenecek, gayriresmi nitelikteki "Gymnich Toplantıları" kapsamındaki programa iştirak edecek, temaslarda bulunacak.
(Valletta) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Okçular Vakfında "Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO Yolunda" basın toplantısına iştirak edecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince düzenlenecek 1. Spor ve Kültür Şenliği'ne katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off 4. maçlarında Darüşşafaka Doğuş, Volkswagen Arena'da İspanya temsilcisi Real Madrid, Anadolu Efes ise Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Yunanistan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak.
(İstanbul/19.30/21.15) (Fotoğraflı)
3- Basketbolda bu yıl ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonu İspanya'da başlayacak.
Organizasyonun ilk gününde Türkiye temsilcisi Banvit, Fransa'nın Monaco, ev sahibi Iberostar ise İtalya'nın Umana Reyer takımıyla karşılaşacak.
(Tenerife/19.00/22.00) (Fotoğraflı)
4- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın ilk maçında Gaziantepspor ile Kardemir Karabükspor, Kalyon Arena'da karşı karşıya gelecek.
(Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı)
5- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, Garanti Koza Arena'da sürüyor.
(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı)
6- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Halkbank ile Arkas Spor, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)
7- Voleybolda Efeler Ligi play-off üçüncülük-dördüncülük ikinci maçında Ziraat Bankası ile Fenerbahçe, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(Ankara/18.30) (Fotoğraflı)
8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük-dördüncülük ilk maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
9- TFF 1. Lig'de 30. hafta, Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor, Samsunspor-Ümraniyespor, Sivasspor-Giresunspor maçlarıyla başlayacak.
(Mersin/Samsun/18.00/Sivas/18.30) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- "Şimdiye kadar 344 bal ormanı kuruldu"
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu:
"Arıcılara kovan veriyoruz, yerlerini yapıyoruz, her türlü desteği veriyoruz. Şimdiye kadar 344 bal ormanı kuruldu. 2017 yılında 54 tane talep edildi. Şu anda bir miktarı yapıldı, kalanı da yıl sonuna kadar yapılacak"
"Bu konuda bakanlığımız eylem planı hazırlıyor. Bu yılın sonuna kadar eylem planını tamamlayacağız. Ben bundan dolayı çok mutluyum çünkü arıcılar hakikaten hayat buldu"
(Canan Tükelay/Afyonkarahisar)
2- "Zorunlu trafik sigortasında çok hassasız"
Hazine Müsteşarı Osman Çelik:
"Yasal olarak bütün sigorta şirketlerinin teklif verme zorunluluğu var"
"(Zorunlu trafik sigortasında teklif vermeyen veya poliçe tanzim etmeyen sigorta şirketleri) Bunlarla ilgili gerekli uyarıları yapıyoruz. Buna rağmen gerekli adım atılmazsa mevzuattan kaynaklanan yetkimizi kullanacağız. Buna yönelik olarak verdiğimiz cezalar var. Bu konuda hassasız"
(Uğur Aslanhan/İstanbul)
3- Türkiye'nin "Kaplan"ı vitrine çıkıyor
ROKETSAN tarafından üretilen Kaplan füzesi, IDEF'17'de ilk kez sergilenecek
Zorlu kalifikasyon testlerinde 120 kilometre menzilde etkinliğini ispat eden füze, hedefleri hassas olarak vurabiliyor
ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar:
"Kritik hedefleri hızlı ve etkin bir şekilde ateş altına almak için geliştirdiğimiz sistemlerimize, müşterilerimizin ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz"
(Göksel Yıldırım/Ankara)
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