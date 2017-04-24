Gündem / 24 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TESK Genel Merkezi'nde, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu arasında "Aktif İşgücü Kapsamında Yürütülecek Faaliyetlerle...
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TESK Genel Merkezi'nde, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu arasında "Aktif İşgücü Kapsamında Yürütülecek Faaliyetlerle İlgili İşbirliği" protokolü imza törenine katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Hayalindeki Türk Otomobilini Tasarla" etkinliğine iştirak edecek.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karayolları Bölge Müdürleri toplantısına katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TÜİK, mart ayı konut satış istatistiklerini ve nisan ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Çanakkale Kara Muharebelerinin 102. Yıl Dönümü Anma Törenleri"ne katılacak.
(Çanakkale/10.00-16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- "21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri" Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, Beşiktaş-Adanaspor maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TFF 1. Lig'in 29. haftasında Balıkesirspor-Altınordu, Manisaspor-Denizlispor ve Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor maçları oynanacak.
(Balıkesir/17.00/Manisa/18.30/Şanlıurfa/19.30) (Fotoğraflı)
3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları Garanti Koza Arena'da başlayacak.
(İstanbul) (Fotoğraflı)
4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçları oynanacak. Beşiktaş-Bellona AGÜ, İstanbul Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray karşılaşmaları yapılacak.
(İstanbul/16.00/Mersin/Hatay/18.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Efeler Ligi play-off turunda Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Maliye Piyango-İnegöl Belediyespor maçları oynanacak.
(İstanbul/17.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
6- Slovakya'da devam eden 2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ikinci maçında Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.
(Puchov/21.00)
ÖZEL HABER
1- "Türkiye Varlık Fonu ile finansman maliyetleri düşecek"
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut:
"Fon, nakit zengini ülkelere doğrudan devletin varlıklarına yatırım yapma imkanı sağlayacak"
"Devletimiz de bu sayede, maalesef haksız yere ülkemizle ilgili çok negatif kararlar alan kredi derecelendirme kuruluşlarının etkilerinden bağımsız bir şekilde, finansman maliyetlerini düşürerek gerekli ve büyük makro projelerin yapılmasının önünü açacak"
"Türkiye Varlık Fonu milli bir anlayışla ve profesyonel bir şekilde yönetilecek"
"Kamu şirketleri, Türkiye Varlık Fonu gibi bir yapının altında yönetilmesi durumunda global düzeydeki rakipleriyle rekabet edebilecek şirketler haline gelecek"
(Nuran Erkul / Ankara)
2- "Almanya-Türkiye arasındaki güçlü ilişkiler devam edecek"
Offenbach Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Alfred Clouth:
"Almanya ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkiler gelecekte ciddi şekilde devam edecektir. Bu konuda iyimserim"
"Türkler Almanya için iyi işler yaptı. Şu an birçoğunun da kendi firması var"
"Türkiye'de altyapı, telekomünikasyon gibi birçok alanda iş var. Birçok iş bizi bekliyor"
(Abdulselam Durdak/Frankfurt)
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