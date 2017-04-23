Gündem / 23 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile beraberindeki heyeti kabul edecek, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 23...
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile beraberindeki heyeti kabul edecek, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında TBMM Genel Kurulunda özel gündemle toplanacak oturuma iştirak edecek. Oturumda Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP temsilcisi birer konuşma yapacak
(Ankara/12.00/12.45/TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, kutlamaları kabul edecek. Kahraman'ın ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda verilecek resepsiyona Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.
(TBMM/11.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Kahraman, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile beraberindeki öğrenci ve öğretmen heyetini kabul edecek.
(TBMM/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katılacak, Çankaya Köşkü'nde çocukları kabul edecek.
(Ankara/09.15/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki tören ile TBMM'deki kabul törenine iştirak edecek.
(Ankara/09.15/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü
Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıyor.
(TBMM/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Aydın başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.
(Ankara/09.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde anma töreni düzenlenecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında çocukları kabul edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu gerçekleştirilecek.
(Fransa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Bosna Hersek'te restorasyonu tamamlanan Gradişka Derviş Hanım Medresesi'nin açılışına katılacak.
(Gradişka) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın ev sahipliğini yaptığı, "81 İl 81 Çocuk 23 Nisan Şenliği", Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Voleybolda Avrupa'nın en büyüğü İtalya'da belli oluyor.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in final maçında VakıfBank ile Imoco Volley, üçüncülük müsabakasında ise Eczacıbaşı VitrA ile Dinamo Moskova karşılaşacak.
(Treviso/19.00/16.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.
Günün diğer maçında Akhisar Belediyespor ile Bursaspor karşılaşacak.
(İstanbul/19.00/Manisa/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Gaziantep Basketbol ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek.
(Gaziantep/16.00) (Fotoğraflı)
4- TFF 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor-Bandırmaspor, Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu, Elazığspor-Samsunspor ve Eskişehirspor-Sivasspor maçları yapılacak.
(Bolu/İstanbul/13.00/Elazığ/Eskişehir/16.00) (Fotoğraflı)
5- Spor Toto 2. Lig'de 33, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 37, 2 ve 3. gruplarda ise 33. hafta müsabakaları oynanacak.
6- Erkekler Hentbol Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix'si koşulacak.
(Austin/22.00)
ÖZEL HABER
1- Türkiye'de ofisi olmayan e-ticaret şirketleri mercek altında
Maliye Bakanı Naci Ağbal:
"(Uluslararası e-ticaret şirketleri) Bakanlık olarak bu firmalar nezdinde vergi incelemeleri yaptık, Türkiye'de kazanılan ve vergisi ödenmeyen tutarlarla ilgili muhataplara gerekli tebligatlar yapıldı"
"Bir grup şirket Türkiye'nin bu konudaki tavrını gördüğü için ofis kurdu, mükellef oldu ve vergisini ödüyor. Ama ısrarla 'Türkiye'de ticari faaliyet yapmıyoruz, ofisimiz yok' diyenlere karşı da gerekli raporları yazdık, bunları takip ediyoruz"
(Zeynep Akyıl/Ankara)
2 - Borsadaki şirketlerin piyasa değeri rekorlara doymuyor
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 718 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Borsa İstanbul'da en yüksek piyasa değerine sahip şirket, 41,1 milyar lira ile Koç Holding olurken, onu Garanti Bankası, Akbank ve İş Bankası izledi
(Bekir Gürdamar/İstanbul)
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