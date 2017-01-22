Gündem / 22 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan doğu Afrika gezisinin ilk durağı Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'a hareket edecek.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Toplantısı ile AK Parti İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.



(Trabzon/13.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Hrant Dink'in ölümünün 10. yılı dolayısıyla Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenecek anma törenine katılacak.



(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.



(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)



KÜLTÜR SANAT



1- Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayberk Atilla, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde düzenlenecek tören ve Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.



(İstanbul/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 18. haftaya, Gaziantepspor-Gençlerbirliği, Osmanlıspor-Antalyaspor, Kasımpaşa-Trabzonspor, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.



(Gaziantep/Ankara/13.30/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta, Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor, Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank ve Best Balıkesir-Darüşşafaka Doğuş müsabakalarıyla tamamlanacak.



(Balıkesir/16.00/19.00/İstanbul/16.30/19.00) (Fotoğraflı)



3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 14. hafta, Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ-Canik Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ karşılaşmalarıyla sona erecek.



(İstanbul/15.30/Kayseri/16.00/Hatay/16.30) (Fotoğraflı)



4- Voleybol Efeler Ligi'nde 12. haftaya, İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Şanlıurfa Memleketspor-Afyon Belediyespor, Arkas Spor-Ziraat Bankası ve Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.



(Bursa/15.30/Şanlıurfa/16.00/İzmir/16.30/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)



5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasına, Sarıyer Belediyespor ve Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek.



(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)



6- TFF 1. Lig'de 18. haftaya, Ümraniyespor-Şanlıurfaspor, Bandırmaspor-Denizlispor, Sivasspor-Boluspor ve Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor müsabakalarıyla devam edilecek.



(İstanbul/Balıkesir/13.00/Sivas/16.00/İzmir/18.30) (Fotoğraflı)



7- Spor Toto 2. Lig'de 19, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 21, 2. ve 3. gruplarda ise 19. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.



8- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarda Kamerun-Gabon ve Gine Bissau-Burkina Faso karşı karşıya gelecek.



(Libreville/Franceville/22.00) (Fotoğraflı)



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