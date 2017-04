Gündem / 22 Nisan 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Kutlu Doğum Programı'na katılacak.



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek basına kapalı TBMM Grup toplantısına başkanlık edecek.



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, halk oylaması sonuçlarının değerlendirileceği AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısına katılacak.



2- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti'nin Ayvacık, İlkadım, Kavak, Asarcık, Havza, Vezirköprü, Ladik, Atakum ve Bafra ilçe teşkilatını ziyaret edecek.



3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Tuzla Anadolu Tersanesi'nde TCG Bayraktar'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim törenine iştirak edecek.



4- CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor, Gençlerbirliği-Kayserispor ve Antalyaspor-Trabzonspor maçları oynanacak.



2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali İtalya'da başlayacak.



İlk gün yarı finalde VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA ve Dinamo Moskova-Imoco Volley maçları yapılacak.



3- TFF 1. Lig'in 29. haftasında Göztepe-Adana Demirspor ve Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçları oynanacak.



4- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor, Galatasaray Odeabank-Pınar Karşıyaka, TOFAŞ-Muratbey Uşak ve Best Balıkesir-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.



5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi, play-off çeyrek finalinde Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Yakın Doğu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi, Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Bellona AGÜ-Beşiktaş karşılaşmaları oynanacak.



6- Vestel Venus Sultanlar Ligi Klasman Grubu'nda Beşiktaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Halkbank-Çanakkale Belediyespor maçları gerçekleştirilecek.



ÖZEL HABER



1-Türkiye'ye dev fonların yatırım ilgisi



Maliye Bakanı Naci Ağbal:



"Toplam bilançoları 4 trilyon doların üzerinde olan Avrupa, Amerika ve Kanada merkezli fonlar, Türkiye'nin referandum sonrası dönemde hızlı bir şekilde reformlara odaklanmasını bekliyor"



"Görüştüğümüz bu fonlar, Türkiye'ye daha fazla yatırım yapma planlarının olduğunu dile getirdi"



(Gülbin Yıldırım/Washington)



2- Borsa, Gezi öncesi seviyesine döndü



BIST 100 endeksi, Gezi olaylarının olduğu Mayıs 2013'ten bu yana ilk kez 92.000 puanın üzerinde kapanış yaparak önemli bir eşiği geçmiş oldu



TL bazında tarihi zirvesine yaklaşan BIST 100 endeksi, dolar bazında ise hala önemli bir getiri potansiyeline sahip görünüyor



İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen:



"Faizlerin çok artmadığı, küresel ekonominin çok hızlı büyümediği, petrol fiyatlarının düşük seyrettiği bir dünya, Türkiye ekonomisi için iyimserliği artıran bir ortama işaret ediyor"



SAXO Capital Strateji Uzmanı Cüneyt Paksoy:



"TCMB'nin adımları ile kurlarda yaşanan normalleşme süreci, Borsa İstanbul'da önemli bir yükseliş beklentisini de beraberinde getirmiş oldu"



(Bekir Gürdamar/İstanbul)



3- Vergi indirimleri "çifte kumrulara" yaradı



Beyaz eşya, mobilya ve gayrimenkul sektörüne yönelik vergi düzenlemelerinin yanı sıra çeyiz ve konut hesabı uygulamaları evlenecek genç çiftlere önemli destek sağlıyor



Sektörlerdeki indirimler çiftlerin yuva kurmak için ayırdığı bütçelerini rahatlatırken, satın alımlarında da bir üst segmenti tercihlerinde etkili oluyor



Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı:



"Düğünlerini gelecek sene yapmayı planlayan çiftler KDV indirimi nedeniyle mobilyalarını şimdiden almaya başladı"



(Zeynep Akyıl/Ankara)



