Gündem / 21 Nisan 2017

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ile Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ülkeleri heyet başkanlarını Mabeyn Köşkü'nde kabul edecek.



(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Tekkeköy, Canik, Terme ve Çarşamba ilçe teşkilatını ziyaret edecek, Grand Cevahir'de Genç Türkiye Kongresi'ne katılacak.



(Samsun/10.15-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıkta Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün "Göçmen Arkadaşım" konulu resim yarışması ödül törenine iştirak edecek.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bakanlıkta düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Askeri Öğrenci Alımı Tanıtım Toplantısı'na katılacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Swiss Otel'de Çocuk Sağlığı ve Hizmet Ödül Töreni'ne iştirak edecek.



(Ankara/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan polislerin ailelerine ziyarette bulunacak, partisinin il başkanlığında basın açıklaması yapacak, Yeşilyurt ilçesini ziyaret edecek.



(Malatya/13.30/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları çerçevesinde, özel sektör temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek, G20 ve Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) toplantılarına katılacak.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TÜİK, 2016 yılı "istatistiklerle çocuk" ve Ocak-Mart 2017 dönemi "bina inşaatı maliyet endeksi" verilerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.



(İstanbul/ 09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)



KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca düzenlenen "Doğal, Kültürel ve Somut Olmayan Miras" temalı Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.



(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Merkez Camisi'nde cuma hutbesini irat edecek.



(Ağrı/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, Atiker Konyaspor-Gaziantepspor ve Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak.



(Konya/Karabük/20.00) (Fotoğraflı)



2- THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçlarında Olympiakos-Anadolu Efes ve Real-Madrid-Darüşşafaka karşı karşıya gelecek.



(Atina/21.00/Madrid/22.00) (Fotoğraflı)



3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasının açılış maçında Banvit, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i konuk edecek.



(Balıkesir/18.00) (Fotoğraflı)



4- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kura çekimi İsviçre'de yapılacak.



(Nyon/13.00/14.00) (Fotoğraflı)



5- Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final 3. maçları oynanacak.



Fenerbahçe-Arkas Spor ve Halkbank-Ziraat Bankası karşılaşmaları yapılacak.



(İstanbul/18.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)



6- Voleybol Efeler Ligi Klasman Grubu 3. maçında Maliye Piyango ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.



(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- İki Türk mühendisin geliştirdiği cihaz ABD ordusu ve NASA'da



Yıldırım fotoğrafı çekme isteğiyle yola çıkan iki Türk elektronik mühendisi, başta tamamen el üretimiyle geliştirdikleri, daha sonra uluslararası fonlama platformundan destek alarak seri üretime geçtikleri fotoğraf makinesine monte edilebilen MIOPS SMART'ı, Amerikan ordusu ve NASA'ya satmayı başardı



MIOPS SMART, şimşek çakması, balon patlaması, bardak kırılması, merminin havadaki hareketi gibi insan refleksinin yakalamakta zorlandığı olayları fotoğrafçıların kolay şekilde çekebilmesini sağlıyor



MIOPS Teknoloji Kurucu Ortağı Onur Çelik:



"Şu anda Amerikan ordusunda aktif olarak kullanılan 10 cihazımız, NASA'da 5 cihazımız var. NASA roket kalkış anlarının fotoğraflanmasında, Amerikan ordusu da bomba infilak testlerinin fotoğraflanmasında kullanıyor. Geçen hafta yazıştık 'hala ürünü kullanıyor musunuz?' diye, 'şu an sahada aktif olarak kullanıldığını ve işlerine yaradığını' söylediler. Biz bu ürünü geliştirirken bu alanda kullanılacağını hiç düşünmemiştik"



"2018 yılı için kendimize 10 milyon lira ihracat hedefi koyduk"



(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)



2- Almanya'daki Türklerin para transferi tersine döndü



Kıta Avrupası ve Avro Bölgesi'nde faizsiz bankacılık yapan KT Bank AG'nin Üst Yöneticisi Ahmet Kudsi Arslan:



"Birinci ve ikinci kuşağın Türkiye'de yaptığı yatırımlar, buradaki üçüncü ve dördüncü kuşağı besler duruma geldiği için Türkiye'den Almanya'ya yapılan transfer hacmi Almanya'dan Türkiye'ye yapılan hacmin 3 katına ulaşmış durumda"



"Türkiye'nin büyüme ivmesinin ekonomi yönetiminin alacağı yeni kararlarla, yeni teşvik paketleriyle daha da yukarı döneceğine eminim"



"İslami bankacılığın geleceği çok açık. İslami bankacılık kendi içinde etik bankacılığın da çok önemli bir temsilcisi konumunda"



"ECB'nin fonlama imkanlarından yararlanamıyoruz"



(Abdulselam Durdak/Frankfurt)



3- Tüketicinin güveni arttı, satın alma iştahı açıldı



Tüketici Güven Endeksi nisanda geçen yılın ekim ayından bu yana en yüksek değerine ulaşırken, bireylerin otomobil, konut satın alma ihtimalini gösteren endeksler de tırmanışa geçti



Buna göre, nisanda otomobil satın alma ihtimali endeksi yüzde 35,8, konut satın alma ve inşa ettirme ihtimali endeksi de yüzde 27,7 arttı



Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş:



"Doların bu kadar yüksek olmasına rağmen tüketici hareketlerinde büyük bir durgunluk görmedik, bekle-gör havası olmadı"



"Referandumla belirsizlik büyük ölçüde ortadan kalktı. Endekslerdeki artan oranda iyileşmeleri yaz aylarıyla birlikte görmeyi bekliyoruz"



(Merve Özlem Çakır/Ankara)



