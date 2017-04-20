Gündem / 20 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'yı, 39.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'yı, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocukları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/17.30/12.00/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında 26 ülkeden davet edilen çocuklarla bir araya gelecek.
(TBMM/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ve 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Türkiye'ye gelen çocukları ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/13.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun Şabanözü ilçesi Karahacı köyündeki cenaze törenine katılacak.
(Çankırı/12.52) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ankara Atatürk Kültür Merkezindeki Adıyaman Tanıtım Günleri açılış törenine katılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları ve G20 Oturumları çerçevesinde ABD'de temaslarda bulunacak.
Şimşek, Dünya Bankasının düzenlediği "Ülkeleri risksizleştirme: Büyüme için reformlar" başlıklı panele iştirak edecek.
(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "10 İl, 10 Ülke" hedef pazar çalışması kapsamında gerçekleştirilecek olan Çin tanıtım toplantısının açılışında konuşacak.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB) ödül törenine katılacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TÜİK, nisan ayı tüketici güven endeksi ile mart ayı yurt dışı ÜFE'sini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu, İstanbul'da düzenlenecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katılımcı ülkelerin dışişleri bakanları ve üst düzey temsilcileriyle görüşmelerde bulunacak.
(İstanbul/09.30/13.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya gelecek.
(Cakarta) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Almanya Dışişleri Bakan Sigmar Gabriel, IKBY Başkanı Mesud Barzani ile görüşecek.
(Erbil) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "İstanbul'un Turizm Değerleri" konulu açık oturum ile Point Otel Bosphorus'ta "Türkiye'nin Turizm Destinasyonları Vizyonu ve Kültür Zenginliğimizle Entegrasyon Stratejileri" konulu Bab-ı Ali toplantısına katılacak.
(İstanbul/14.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Şehitlerimizi uğurluyoruz
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 12 kamu görevlisinden 10'u memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Ağrı Valisi Musa Işın'ı ziyaret edecek, Kongre ve Kültür Merkezi'nde din görevlileriyle buluşacak, İbrahim Çeçen Üniversitesi Konferans Salonu'nda "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı Kutlu Doğum Haftası programına katılacak.
(Ağrı/16.00/16.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve İran Araştırmaları Merkezi tarafından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenecek "Kuzey Afrika, Türkiye ve İran'da Süreklilik ve Değişim" konulu programın açılışında konuşacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Türk Hukukunda İstinaf Reformu Sonrası Yargıtayın Temyiz İncelemesinde Hukukilik Denetiminin Sınırları" sempozyumunun açılışına iştirak edecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları oynanacak.
Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/22.05) (Fotoğraflı)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Atina/21.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 1. Lig'de 28. haftanın kapanış maçında Büyükşehir Gaziantepspor, Balıkesirspor'u konuk edecek.
(Gaziantep/17.30) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Yabancı yatırımcı "evet"e gelecek...
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut:
"Piyasalardaki beklenti de halk oylamasında 'evet' kararı çıkacağı yönündeydi. Halk oylaması sonrasında, uluslararası yatırımcılardan aldığımız dönüşler olumlu"
"Bundan sonraki süreçte adımların hızla atılmasını bekliyoruz. Yatırımcılar da bunu bekliyor. Sonuçta anayasa değişikliği bir vaatte bulundu ve şimdi bunun karşılığında vaat edilenlerin ortaya konulması gerekiyor"
"Bu vaadin hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başladığını elbette yatırımcılar görecekler ve bu durum yatırımlara da yansıyacak"
"Karapınar YEKA gibi makro projeler çok önemli bir kaldıraç görevi görüyor. Bu yaz ihalesi yapılacak olan bin megavat büyüklüğündeki rüzgar YEKA ihalesine de yatırımcılar şimdiden büyük ilgi gösteriyor"
(Nuran Erkul / Ankara)
2- İstanbul Boğazı'ndaki yapıların değeri 610 milyar lira
Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) araştırmasına göre, ortalama metrekare fiyatlarının 9 bin 500 lira olduğu boğaz bölgesindeki 53 milyon 255 bin metrekarelik yapı stokunun toplam değeri 550 milyar lira olarak belirlendi
Söz konusu rakama İstanbul Boğazı'nda tespit edilen 660 yalının 17 milyar dolarlık değeri de eklendiğinde Boğaziçi'ndeki yapıların toplam değeri 610 milyar liraya ulaşıyor
Boğaziçi'ndeki konutlarda ortalama metrekare fiyatı en yüksek olan ilçelerin başında 16 bin 500 lira ile Beşiktaş gelirken, Beşiktaş'ı 13 bin 500 lira ile Sarıyer, 9 bin lira ile Beykoz ve 8 bin 500 lira ile Üsküdar izliyor
TUVİMER Genel Müdür İshak Kurtuluş Altun:
"Anadolu Yakası'nda bulunan toplam iş yerlerinin değeri 11 milyar 873 milyon lira iken, Avrupa Yakası'nın toplam iş yeri değeri 36 milyar 383 milyon lirayı buluyor"
(Uğur Aslanhan/İstanbul)
3- Küresel tahvil faizleri düşüşünü sürdürüyor
ABD 10 yıl vadeli tahvil faizi bu hafta yüzde 2,16 ile Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Japonya 10 yıl vadeli tahvil faizi ise yüzde 0,01'e inerek eksi bölgeye yaklaştı
İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan:
"Trump'a olan güvenin aşınması ve enflasyonda trendin sorgulanması nedeniyle kısa vadede ABD 10 yıllıkları yüzde 2,05 seviyesine kadar geri çekilebilir. Orta ve uzun vadede ise yön yukarı"
DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Araştırma Yönetmeni Orkun Gödek:
"Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte başlayan küresel tahvil faizlerindeki yükseliş son dönemde yerini düşüşe bıraktı"
(Bekir Gürdamar/İstanbul)
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