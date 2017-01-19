Gündem / 19 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek, 35. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/12.00/16.30/17.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci tur görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Grand Ankara Oteli'nde düzenlenecek İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Pendik Tersanesi'nde "İstanbul Fırkateyni İnşa Başlangıç Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- İsviçre'nin Davos kasabasında?ki Dünya Ekonomik Forumu devam edecek.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "G20 Gündemi: Yeni Büyüme Yolu Planlaması" oturumunda konuşacak.
(Davos) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, aralık ayı bina inşaatı maliyet endeksini açıklayacak.
(Ankara/10,00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla İsviçre'de yapılan toplantıya garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Rum kesiminden uzmanların katılımıyla devam edilecek.
(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- El Fetih Hareketi'nin çağrısı üzerine, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil ve Nablus kentlerinde, 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak Donald Trump'a Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaması çağrısının yapılacağı gösteriler düzenlenecek.
(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ile Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Milli Kütüphane Başkanlığında düzenlenecek "Çınarın Gölgesinde Sohbetler" programına katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çekmeköy Belediyesinin düzenlediği "İhanet ve Direniş-15 Temmuz Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın basın toplantısı yapılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı)
3- Demet Akbağ'ın tek kişilik gösterisi "Bir Demet Muhabbet" ilk kez tiyatro izleyicisiyle buluşacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi 18. haftasında Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods, EA7 Emporio Armani Milan-Galatasaray Odeabank, Barcelona Lassa-Anadolu Efes maçları yapılacak.
(İstanbul/20.30/Milano/22.15/Barcelona/23.00) (Fotoğraflı)
2- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 5. hafta 4 maçla tamamlanacak.
D Grubu'nda Beşiktaş, 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği ile evinde karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Hatay Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını konuk edecek.
(Hatay/18.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Cavigal Nice Basket-Bellona AGÜ ve Rutronik Stars Keltern-Yakın Doğu Üniversitesi maçları yapılacak.
(Nice/21.00/Keltern/21.00)
5- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın altıncı gününde B Grubu'nda Cezayir-Tunus ve Senegal-Zimbabve maçları oynanacak.
(Franceville/19.00/22.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- RTÜK Başkanından, Fransız mevkidaşına "Reina" mektubu
RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, Frederic Fromet'nin, Reina saldırısıyla ilgili "kara mizah" içeren şarkı nedeniyle, Fransız mevkidaşı Oliver Schrameck'e mektup gönderdi
Mektuptan:
"İçinden geçmekte olduğumuz hassas dönemde, terörle mücadelede düzenleyici otoritelerimiz arasında var olan işbirliğini daha da geliştirmek üzere, daha hassas ve dikkatli olunmasının ve küresel bir tehdit olan teröre karşı görsel işitsel medya alanında ortak bir yaklaşım geliştirmenin faydalı olacağı yönündeki düşüncelerimi ifade etmek isterim
(Yıldız Aktaş/Ankara)
2- Denizde yakalanan göçmen sayısı 4 ilin nüfusunu geçti
Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, 2014'ten bu yana devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamındaki arama kurtarma operasyonlarında, Ege Denizi ve Akdeniz'de 143 bin 702 göçmeni yakaladı
Denizlerde yakalanan göçmen sayısı, Kilis, Ardahan, Tunceli ve Bayburt'un nüfusunu geride bıraktı
Bu sürede denizlerde boğularak ya da hipotermi nedeniyle 540 göçmen hayatını kaybetti
(Ramazan Ercan/İzmir)
3- Piyasalar Trump'ı bekliyor
Berenberg Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Senedi Stratejisti Hesse:
-"Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlığı devralmasıyla birlikte Avrupa ekonomisi olumlu etkilenebilir ancak gelişmekte olan piyasalar içinse durum biraz karışık olabilir"
-Capital Economics ABD Başekonomisti Paul Ashworth:
"ABD'de 2019'da resesyon riski ortaya çıkabilir"
-RBC Ekonomik Araştırmalar Yardımcı Başekonomisti Paul Ferley:
-Trump'ın vergi reformları konusunda detaylı bilgi vermesi gerekir
(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)
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Gündem / 19 Ocak 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek, 35. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920