Gündem / 19 Nisan 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek.



(Ankara/17.00)



2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.



Yıldırım, partisinin genel merkezinde AK Parti 116. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, MYK ve MKYK toplantılarına başkanlık edecek.



(Ankara/10.00/11.00/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katılacak.



(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nda bulunacak.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, DEİK tarafından düzenlenen Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) İkinci Dışişleri Bakanları Resepsiyonu'na iştirak edecek.



(İstanbul-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski Konya Milletvekili Muharrem Candan'ın cenaze törenine katılacak, Ensar Vakfı Ankara Şubesince Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Sağlıkta Dönüşümün İkinci Aşaması Neler Getirecek?" konulu toplantıya katılacak.



(Konya/13.20/Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- TÜİK, 2016 yılı uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile resmi konutta ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Guatemalalı mevkidaşı Carlos Raul Morales ile ortak basın toplantısı yapacak Çavuşoğlu, Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliğinin açılış törenine katılacak.



(Ankara/10.30/14.30/15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)



KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü desteği ile 27-29 Nisan'da Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center'da düzenlenecek "Heritage İstanbul" fuarının basın toplantısı İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesinde yapılacak.



(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu 1 hakim, 7 polis memuru, 1 astsubay ve 3 mürettebatın şehit olduğu kazaya ilişkin gelişmeler ile şehitlerin son yolculuklarına uğurlama törenleri izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği tarafından Green Park Otel'de düzenlenen "Tıbbi Cihaz Sektörü Gelecek Vizyonu" programına katılacak.



(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Monaco-Borussia Dortmund ve Barcelona-Juventus maçları yapılacak.



(Monaco/Barcelona/21.45) (Fotoğraflı)



2- THY Avrupa Ligi play-off turunda Olympiakos-Anadolu Efes ve Real Madrid-Darüşşafaka maçları oynanacak.



(Atina/21.00/Madrid/22.00) (Fotoğraflı)



3- TFF 1. Lig'in 28. haftası, Altınordu-Boluspor, Denizlispor-Şanlıurfaspor, Mersin İdmanyurdu-Elazığspor ve Samsunspor-Manisaspor maçlarına sahne olacak.



(İzmir/13.30/Denizli/Mersin/16.00/Samsun/18.00) (Fotoğraflı)



4- Beşiktaş-Olympique Lyon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçına doğru



Olympique Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, Vodafone Arena'da basın toplantısına katılacak.



Fransız ekibi, Vodafone Arena'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.



Siyah-beyazlılar, son çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.



(İstanbul/18.20/19.00/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezonun son haftasında Girne Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Mersin Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ-Fenerbahçe, Canik Belediyespor-Beşiktaş, Galatasaray-Tosyalı Toyo Osmaniye, İstanbul Üniversitesi-Bellona AGÜ, Yakın Doğu Üniversitesi-Adana ASKİ maçları oynanacak.



(Ankara/Mersin/Adana/Samsun/İstanbul/İstanbul/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)



6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi Klasman Grubu'nda Çanakkale Belediyespor-Halkbank ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçları yapılacak.



(Çanakkale/17.00/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)



7- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında Amasya Taşova YİBO ile Beşiktaş Mogaz karşı karşıya gelecek.



(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- TMO fındık alımına pazartesi başlayacak



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik:



"Fındığın üretici fiyatlarında çok ciddi bir dalgalanma söz konusu, bu da üreticilerimizi üzüyor. Bu dalgalanmaları izledik, üreticilerimizin lehine olacak şekilde fındık alımını gerçekleştireceğiz"



"TMO, 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren Giresun kalite fındığın kilogramını 19,5 liradan, Levant kalite fındığın kilogramını ise 10 liradan alımına başlayacak"



"(Rusya'nın Türkiye'den ithalatını yasakladığı tarım ürünlerine ilişkin) Bakanlığımızdan üst düzey yetkili arkadaşlarımız Moskova'ya gittiler. Bir gerekçe oturtamadığımız bir gecikme ile karşı karşıya kaldık. Süreç sözlü olarak bir çok alanda sözde normalleşmesine rağmen özde bazı sıkıntılar yaşadığımız gerçeği var"



"Ben inanıyorum ki, Bakanlık yetkilileri arasında yapılacak teknik görüşmeler bu kısıtlamaları ortadan kaldıracak. Belki de tarım, hayvancılık ve ürünleri alanında yeni ilişki alanlarını ortaya çıkaracak"



(Merve Özlem Çakır/Ankara)



2- Türk Kızılayından Gazze'ye lojistik merkez



Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:



"Gazze'ye insani yardımlarımız devam ediyor. Kızılay olarak bölgede seri bir yatırımımız var. Bunlardan en önemlisi, Gazze Afet ve İnsani Yardım Lojistik Merkezi'nin inşası. Projelendirmesi, ihalesi ve yer teslimi yapıldı. Burası, Gazze'deki en büyük Afet ve İnsani Yardım Lojistik Merkezi olacak"



"İnşa ettiğimiz merkezi Filistin Kızılayına devredeceğiz, onlar aracılığıyla işletilecek"



(Orhan Yoldaş/Malatya)



3- Doğum yardımında "aslan payı" ilk çocuğun



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan doğum yardımı ödemelerinde en fazla destek, ilk çocuklarını kucağına alan 820 bin 157 ebeveyne oldu



Bakanlığın verilerine göre, 723 bin 777 aile ikinci çocuk, 721 bin 810 aile de üçüncü ve sonraki çocukları için destek aldı



Toplam 2 milyon 265 bin 744 vatandaşın faydalandığı destekte annelerin yanı sıra 21 bin 703 babaya da doğum yardımı ödemesi yapıldı



Doğum yardımlarından en fazla yararlanan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep ve İzmir oldu



Doğum yardımı desteğini en az alan iller ise Tunceli, Bayburt ve Ardahan olarak belirlendi



(Burcu Çalık/Ankara)



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