Gündem / 17 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış törenine katılacak.
Erdoğan, güven mektubu sunacak Fas Krallığı Büyükelçisi Menouar Alem, Namibya Cumhuriyeti Büyükelçisi Andreas Benjamen Dawid Guibeb ile Atlantik Konseyi heyeti ve Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi heyetini ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/13.00/15.00/15.45/16.30/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.
Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi heyeti ile Atlantik Konseyi heyetini ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/10.00/16.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP ve HDP TBMM grupları toplanacak.
(TBMM/13.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesini ziyaret edecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ
1- TÜİK, 2015 yılına ilişkin sanayi ürün istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine, 11 ay vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YÖK Başkanlığında, üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanındaki ilgili akademik birim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek toplantıya katılacak.
Toplantıda, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da yer alacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı, Strazburg'daki parlamento oturumunda yapılacak seçimle belirlenecek.
(Strazburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin Davos kasabasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.?
(Davos) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Mehmet Lütfi Şen küratörlüğünde, Serap Aksoy'un "Toprak Su Ateş" isimli seramik ve heykel sergisi sanatseverlerle buluşacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
GÜNCEL
1- Bosna Hersek Federasyonu Eğitim Bakanı Elvira Dilberovic ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Türkiye'de Boşnakça'nın seçmeli ders olarak okutulması konusunda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.
(İstanbul/ 10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 5. hafta 6 maçla başlayacak.
E Grubu'nda Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Elazığspor ile deplasmanda karşılaşacak.
(Elazığ/19.45) (Fotoğraflı)
2- Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final ilk maçında deplasmanda Bosna Hersek'in MOK Jedinstvo ekibiyle karşılaşacak.
(Brcko / 21.00)
3- Voleybolda Kadınlar Kupa Voley, final maçıyla sahibini bulacak.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
4- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın dördüncü gününde D Grubu'nda Gana-Uganda, Mali-Mısır maçları yapılacak.
(Port Gentil/19.00/22.00)
ÖZEL HABER
1- "Anavatanın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir"
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun:
"Anavatanımızın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir. Türk askerinin varlığı, siyasi eşitlik, parlamentoda haklarımızın eşit temsiliyeti ve anayasal haklarımızda eşitlik kırmızı çizgimizdir. Yani Kıbrıs Türklerinin azınlık olmadığı, aynı haklara sahip olduğu ve kurucu bir devlet çatısı altında oluşturulacak bir federasyon istiyoruz"
"Karpaz'dan toprak vermemiz, orada imtiyazlı bir bölge oluşmasına razı olmamız ve Güzelyurt'tan vazgeçmemiz mümkün değil. Toprak, konuşulacak en son konu. Türkiye'nin garantörlüğü ise hiçbir zaman konuşulamayacak bir konu. Bu garantörlüğü konuşmak da Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın haddi değil"
"Kabul edemeyeceğimiz toprak talep ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti garantörlük haklarından vazgeçsin diyorlar. Amaç Türkleri orada azınlık durumuna düşürmektir. Türklere belli haklar veriliyor gibi gösteriliyor, ancak zaman içerisinde anayasa değişikliği ile bu hakları alabilecekler"
(Engiz Özekinci-Muhammed Ali Akman/Konya) (Fotoğraflı / Görüntülü)
2- Ağır kış şartlarında Mehmetçik ile omuz omuza vatan savunması
Doğu ve Güneydoğu'da yıllarca teröristlerle mücadelede Mehmetçik ile omuz omuza veren güvenlik korucuları, vatan savunmasında ağır kış şartlarını engel tanımıyor
Siirt'te korucular sıfırın altında 20 dereceye varan soğuk havaya ve yer yer bir metreye ulaşan kar kalınlığına rağmen 24 saat arazide ve mevzilerinde nöbet tutarak terör örgütü ile amansız mücadelelerini sürdürüyor
Siirt Gazi Şehit Güvenlik Korucuları ve Aileleri Dernekler Federasyon Başkanı Kazım Ensarioğlu:
"Cumhurbaşkanımızın seferberlik çağrısını çok iyi anlıyor, görevimizi en iyi şekilde yapıp her gün seferberlik koşulları ile nöbetimizi tutuyoruz. Bir terörist kalana kadar da mücadelemiz devam edecek"
Bölgede 30 yıldır koruculuk yapan Abdulkadir Bozan:
"Teröre geçit vermeyeceğiz. Kanımın son damlasına kadar terörle mücadele edeceğim. Bu mücadelede canımı vatan için feda edebilirim"
Korucu Arsal:
"Kar, kış, yağmur, çamur demeden görevimizi yapıyoruz"
(Zekeriya Güneş / Siirt) (Fotoğraflı / Görüntülü)
3- Rusya Merkez Bankası rubleyi ayağa kaldırdı
Uzmanlar, Rusya Merkez Bankasının doğru zamanda faiz kozunu çekmesi ve rezerv fonlarının tedbirli kullanımının Rus rublesini dolar karşısında tekrar istikrarlı hale getiren hamleler olarak değerlendiriyor
Yeni Ekonomi Üniversitesi Finans Bölümü Öğretim Üyesi Oleg Shibanov:
"Rusya Merkez Bankası politikasının yeterliliği ve sürekliliği ülkedeki ticari faaliyetleri arttırdı"
Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi Dünya Ekonomisi Departmanı Uzmanı Nigyar Masumova:
"Alınan önlemler sayesinde halkın dövize olan talebi artık azaldı. Bu sayede ruble de tekrar yükselişe geçti"
(Emre Gürkan Abay/Moskova)
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Gündem / 17 Ocak 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış törenine katılacak.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920