Gündem / 17 Nisan 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının ardından gelişmeler takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- TÜİK, ocak ayı işgücü istatistikleri ile 1990-2015 dönemi sera gazı emisyonu verilerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, halk oylaması sonuçlarını değerlendirmek üzere konfederasyonun genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi'nin kulüp başkanı Işık Eyigüngör, Spine Tower'da basın toplantısı düzenleyecek.



(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 20 Nisan Perşembe günü evinde oynayacağı çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.



(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.