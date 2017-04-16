Gündem / 16 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye sandık başında.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye sandık başında.
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında 55 milyon 319 bin 222 seçmen 167 bin 140 sandıkta oy kullanıyor.
Oy verme işlemi 32 ilde 07.00-16.00, diğer illerde 08.00-17.00 saatlerinde yapılıyor.
Gümrük kapılarında 27 Mart'ta başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu Çukurambar Arjantin İlköğretim Okulunda kullanacak.
(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Lütfiye Kısacık İlkokulunda oy verecek.
(Adana/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gençlik ve Spor Bakanı Aki·f Çağatay Kılıç, oyunu Ataköy İlyas Kılıç İlkokulunda kullanacak.
(Samsun/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalıncak Ortaokulunda sandık başına gidecek.
(Trabzon) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda oy verecek.
(Bayburt/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Lisesinde sandık başına gidecek.
(Sivas/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak.
(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eti Arkeoloji Müzesi'nde Turizm Haftası açılış programına katılacak ve Ziya Gökalp İlköğretim Okulunda oy kullanacak.
(Eskişehir/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında Fenerbahçe, Rusya'nın Dinamo Kursk takımıyla karşılaşacak.
Üçüncülük müsabakasında Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibi ile Çekya'nın USK Prag takımı karşı karşıya gelecek.
(Ekaterinburg/17.00/14.30) (Fotoğraflı)
2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Bahreyn Grand Prix'si koşulacak.
(Sakhir/18.00)
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