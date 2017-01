Gündem / 15 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.



(TBMM/16.00) (Fotoğraflı)



EKONOMİ



1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünün Halep'e yardım kampanyası çerçevesinde yola çıkaracağı yardım tırlarını uğurlama törenine katılacak.



(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail-Filistin sorununun çözümü amacıyla düzenlenecek Ortadoğu Barış Konferansı'na iştirak edecek.



(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.



(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme turu B Grubu'ndaki 4. ve son maçında THF Spor Salonu'nda Estonya ile karşı karşıya gelecek.



(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)



2- Spor Toto Süper Lig'de 17. haftaya Kasımpaşa-Gençlerbirliği, Gaziantepspor-Antalyaspor, Fenerbahçe-Adanaspor maçlarıyla devam edilecek.



(İstanbul/13.30/19.00/Gaziantep/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Basketbolda Spor Toto All-Star 2017 organizasyonu Ülker Sports Arena'da düzenlenecek.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)



4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonun ilk yarısı, Beşiktaş-Canik Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Girne Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.



(İstanbul/Hatay/15.30) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda Kadınlar Kupa Voley final etabı maçları TVF Başkent Voleybol Salonu'nda başlayacak.



Organizasyonun ilk gününde VakıfBank-Nilüfer Belediyespor, Galatasaray-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA-Halkbank, Fenerbahçe-Sarıyer Belediyespor karşı karşıya gelecek.



(Ankara/12.00/14.00/16.30/18.30) (Fotoğraflı)



6- TFF 1. Lig'de 17. haftaya, Bandırmaspor-Samsunspor, Göztepe-Denizlispor, Eskişehirspor-Altınordu, Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu müsabakalarıyla devam edilecek.



(Balıkesir/İzmir/13.00/Eskişehir/14.30/Adana/18.30) (Fotoğraflı)



7- Spor Toto 2 ve 3. Liglerde ikinci yarının ilk hafta maçları tamamlanacak.



8- Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu'da sona erecek. (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- Gümrük Birliği ile tarımda dönüşüm yaşanacak



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:



"Türkiye ile AB'nin tarım politikaları büyük farklılıklar gösteriyor. Biz tarımı, çiftçiyi, tarımsal ürünleri gümrük duvarları ile koruyoruz. AB piyasalarını açıyor, vatandaşları ucuz tüketiyor. Diğer taraftan da et, süt, yumurta, tarım ürünleri üretene belirlemiş olduğu politikalarla bütçeden direkt destek veriyor"



"Türkiye olarak biz de tarımı Gümrük Birliği'ne dahil ettiğimiz zaman böyle bir dönüşüm yaşayacağız. Hiç kimse endişe etmesin hazırlıklarımızı da bu yönde yapıyoruz"



"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda 4 farklı senaryo ortaya çıktı. İstediğimiz, sanayi, hizmetler ve kamu alımları dahil tam anlamda güncellenmenin olduğu ikinci senaryonun gerçekleşmesi. Bu senaryoda GSYH'de yüzde 2'lik bir artış oluyor, bu da yaklaşık 30-40 milyar dolarlık bir etki demek"



2- Gümrüklerde 2,6 milyar liralık kaçakçılık önlendi



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:



"Geçen yıl bir önceki yıla göre olay bazında yüzde 28 artışla 4 bin 424 kaçakçılık olayını ortaya çıkardık. Ortaya çıkarılan kaçakçılığın mali boyutu ise 2 milyar 633 milyon lira oldu"



"Gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlar sonucunda, 2015 yılında 2 ton 689 kilo olan uyuşturucu yakalama miktarı, 2016 yılında yüzde 30 artışla 3 ton 426 kiloya yükseldi"



"Geçen yıl 11 milyon 450 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Böylece hem organize suç ve terör örgütlerinin kaynakları kesildi, hem de önemli oranda vergi kaybı engellendi"



3- Güneş enerjisinde kapasite yüzde 230 büyüdü



Türkiye'nin lisanssız güneş enerjisindeki kurulu gücü 2016 sonu itibarıyla 819,6 megavata ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 230 artış gösterdi



Jeotermal enerjinin kapasitesi aynı dönemde yüzde 31,5 büyürken, rüzgar kapasitesi de yüzde 27,5 artışla en fazla gelişme gösteren ilk üç kaynak arasında yer aldı



(Nuran Erkul / Ankara)



***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.