Gündem / 13 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edecek.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edecek.
- Yıldırım, Kütahya Zafer Meydanı'nda halka seslenecek ve Valiliği ziyaret edecek, Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak ve Valiliğe ziyarette bulunacak.
(Ankara/11.00/Kütahya/13.00/14.30/Bilecik/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gönen'de partisinin ilçe binası açılışına katılacak, Balya'da halkla buluşacak, Balıkesir'de muhtarlar, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve iş adamlarıyla bir araya gelecek, İzmir Kaya Termal Otel'de iş dünyası ile buluşacak.
(Balıkesir/11.30/13.00/14.30/İzmir/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İl Başkanlığında "Kadınlar Soruyor" programına, Şehir Üniversitesinde "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sistemi" konferansına, Bağcılar'da salon toplantısı ve mitinge, Küçükçekmece'de "Yeni Türkiye Yolunda Kadının Rolü" etkinliğine katılacak.
(İstanbul/10.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çukurova ilçesinde halkla buluşacak.
(Adana/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor Tesislerini ziyaret edecek, İLBANK Yönetim Kurulu ile Talas'ta mahalle toplantılarına katılacak; kadınlarla çay saatinde, gençlerle Kariyer Günü Buluşması'nda bir araya gelecek; Doğu ve Güneydoğu kökenli iş adamlarıyla buluşacak.
(Kayseri/10.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bafra'da STK, meslek odaları temsilcileri ve muhtarlarla buluşacak, İlkadım ilçesinde AK Parti'nin mahalle mitingine katılacak.
(Samsun/12.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşikdüzü, Of ve Patnos'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Panagia Otel'de gerçekleştirilecek spor camiası buluşmasına katılacak.
(Trabzon/11.00/13.00/Ağrı/16.00/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 1000 Diriliş Genci ile Buluşması'na iştirak edecek.
(Bilecik/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Suşehri ve Koyulhisar ilçelerine ziyarette bulunacak.
(Sivas/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Valiliği ziyaret edecek, il merkezinde yapılması planlanan hastanenin arazisinde incelemede bulunacak.
(Kars/13.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yığılca'da halk oylaması kampanyası çerçevesinde ziyaret gerçekleştirecek.
(Düzce/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çivril'de halkla buluşacak, AYSİAD programına ve üç mahalleyi kapsayan halkla buluşmaya iştirak edecek.
(Denizli/14.00/19.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, köy korucularıyla bir araya gelecek, Hekimhan ilçe mitingine katılacak, Milli Eğitim ve okul müdürleri ile istişare toplantısı yapacak ve üç mahalleyi kapsayan mitingde yer alacak.
(Malatya/11.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara Sanayi Odası istihdam ödül törenine katılacak, Gimat Toplantıcılar Sitesi'nde esnafla bir araya gelecek, İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde mali müşavirlerle, Ostim Sanayi Sitesi'nde de sanayicilerle buluşacak.
(Ankara/12.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- TÜİK, şubat ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ABD'li mevkidaşı James Mattis ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) görüşecek ve SETA'nın düzenlediği panelde konuşacak.
(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları oynanacak. Beşiktaş, deplasmanda Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla karşılaşacak.
(Lyon/22.05) (Fotoğraflı)
2- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 22. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(Hatay/18.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- "Vergi indirimiyle piyasadaki canlılık eylül sonuna kadar sürecek"
- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
- "Vergi indiriminin yansımaları gayet olumlu ve pozitif olmuştu piyasanın canlanması noktasında. İnşallah bu canlılık eylül ayı sonuna kadar da devam edecek
- "İnşallah bu 2016 yılının ekonomik anlamdaki olumsuzluğunu bir nebze olsun giderecek, 2017'nin daha canlı ve güçlü bir şekilde başlayan piyasaların yıl sonuna kadar bu şekliyle devam etmesi noktasında özellikle de küçük esnaf noktasında çok önemli düzenlemeler diye düşünüyorum"
(Emrah Gökmen / Malatya) (Fotoğraflı / Görüntülü)
2- "İstikrarı inşa eden bir sistem kuruyoruz"
- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik:
- "Bu ülkede asli kurucu iktidar millettir. Milletin bu egemenliğine herhangi bir şekilde birilerinin müdahil olması, birilerinin bu millet egemenliğini parçalaması bunu parçalı hale getirmesi, güçsüzleştirilmesi bizim sistemimizin ürettiği yapısal sorunlardır. Şimdi asli kurucu iktidara ait olan bu yetkiyi, asli kurucu iktidarın hiçbir müdahale olmaksızın kullanmasını sağlayan ve bu şekilde istikrarı inşa eden bir sistem kuruyoruz
- "Hem yaptığımız mitingler, hem bir araya geldiğimiz sohbetler, hem çeşitli temaslarımız güçlü bir şekilde, vatandaşlarımızın 16 Nisan'da güçlü 'evet'i sandıklara vuracağını söylüyor
- "Esas olan her zaman, Türkiye'nin başarı hikayesinin arkasında, milli iradenin mührünün sandığa güçlü bir şekilde vurulması vardır. Milli irade ne kadar güçlenirse, vatandaşın hükümeti kurma yetkisi, vatandaşın devleti yönetme yetkisi ne kadar güçlenirse, Türkiye'nin demokrasisi ve ekonomisi büyüyor ve dış dünyadaki gücü artıyor"
(İbrahim Erikan / Adana) (Fotoğraflı / Görüntülü)
3- Türkiye haberleşmede "referandum "a hazır
BTK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Türksat AŞ, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, 16 Nisan'da yapılacak 2017 Türkiye Anayasa Değişikliği Referandumu'nda iletişimin kesintisiz sağlanması amacıyla koordinasyon merkezi kuruldu
Kritik uzman personelin yer aldığı koordinasyon ekipleri de referandum günü iletişim ve haberleşmede süreklilik için yedeklilik ve izleme yapacak, fiziksel caydırıcılığı sağlayacak güvenlik tedbirleri alacak
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
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