Gündem / 12 Nisan 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek "Erzurum Buluşması"nda halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Milli İrade Platformu tarafından organize edilen "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı"na iştirak edecek.



(Erzurum/14.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Başbakan Binali Yıldırım, Kaya Thermal Otel'de hemşehri dernekleri ile buluşma programına katılacak, Bornova ve Bayraklı'da halka hitap edecek.



(İzmir/10.00/13.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi Küçükyalı Kültür Merkezinde geri dönüşüm işçileriyle bir araya gelecek.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çarşamba ilçesinde düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.



(Samsun/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenyurt'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek teşkilat binası önünde miting yapacak, Gelişim Üniversitesinin "Gençlik Buluşması"na ile Wow Otel'de gerçekleştirilecek "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler İstanbul Buluşması"na katılacak.



(İstanbul/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Pozantı ile Seyhan ilçelerinde halkla buluşacak ve Hak-İş'in "40 İlde 40 Toplantı" programına iştirak edecek.



(Adana/13.00/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Akkışla ilçesi esnaf ziyareti ve salon toplantısı yapacak, inşaat sektörü temsilcileriyle toplantı düzenleyecek.



(Kayseri/14.00/14.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Beyoğlu Buluşması'na katılacak, STK temsilcileri, Çekmeköy Belediyespor kulübü mensupları ve taraftarlarıyla bir araya gelecek, Sancaktepeli amatör sporcular ile Kadıköy'deki genç iş adamları ve iş kadınlarıyla buluşacak, Milli İrade Platformunun Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması'nda yer alacak.



(İstanbul/10.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçelerinde "Evet" çadırlarını ziyaret edecek, miting gerçekleştirecek, Başakşehir'de restoran açılışına, Arnavutköy'de seçmen buluşmasına katılacak.



(İstanbul/10.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



7- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Marmaris ve Bodrum turizm sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.



(Muğla/11.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



8- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Divriği, Kangal ve Altınyayla ilçelerini ziyaret edecek.



(Sivas/10.00/13.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



9- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ticaret Borsası ve Kasaplar Odası üyeleriyle kahvaltıda, kanaat önderleriyle toplantıda bir araya gelecek, Susuz, Sülümenli ve Salar'da temaslarda bulunacak.



(Afyonkarahisar/09.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda bir araya gelecek, STK mensupları ve toplum gönüllülerini, İHH'yi ziyaret edecek, 11.Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak ve iş adamları ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek.



(Malatya/09.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Güce, Doğankent ve Tirebolu'da halk oylaması kampanyası çerçevesinde çalışmalarda bulunacak.



(Giresun/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Saray Talebe Yurdunu, Saray Okullarını ve Beyköy beldesini ziyaret edecek, esnaf ile bir araya gelecek, OSB'de fabrika ziyaretinde bulunacak.



(Düzce/09.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Acıpayam, Yatagˆan, Tavas Nı·kfer'de vatandaşlar ile bir araya gelecek, Makı·ne Sanayı·cı·lerı· I·s¸ Adamları Dernegˆı· üyeleri ile buluşacak.



(Denizli/12.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şehit yakınları ve gazilerle kahvaltı yapacak, Büyükşehir Belediyesinin 11. Tarım-Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na katılacak, büyükelçilerle yemekli toplantıda bir araya gelecek.



(Malatya/09.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Perakendeciler Federasyonunun "Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı"na iştirak edecek.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri temsilcileri ile toplantı yapacak; muhtarlar, kanaat önderleri ve STK temsilcileri, Kars-Ardahan-Iğdır Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği üyeleri ve bu illere mensup vatandaşlarla buluşacak.



(İstanbul/10.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



7- TÜİK, Şubat 2017 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşecek.



(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla yarın yapılacak çeyrek final ilk maçı öncesi, karşılaşmanın oynanacağı Lyon Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



(Lyon/20.30/21.00)



2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanşında Yakın Doğu Üniversitesi ile Bellona AGÜ karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)



3- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finali ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



(Atina/19.30) (Fotoğraflı)



4- Spor Toto Süper Lig 18. hafta erteleme maçında Gaziantepspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



(Gaziantep/17.30) (Fotoğraflı)



5- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih-Real Madrid ve Atletico Madrid-Leicester City maçları ile ertelenen Borussia Dortmund-Monaco karşılaşması yapılacak.



(Münih/Madrid/21.45/Dortmund/19.45) (Fotoğraflı)



6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final rövanşında VakıfBank-Galatasaray ve Fenerbahçe-Eczacıbaşı VitrA maçları oynanacak.



(İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik:



"(Esed'in kimyasal silah saldırıları) Bu katliamlar karşısında, bütün dünyanın bu katliamları durduracak bir güç kullanımına gitmesi lazım. Şimdiye kadar hep siyasi çözümden bahsettik fakat Esed'in siyasi çözüm süreçlerini nasıl tıkadığı biliniyor. Siyasi çözümün canlı olduğu zamanlara Esed'in verdiği cevap kimyasal silahlar oluyor"



"Peki kimyasal silahlar kullanmadığı zaman ne yapıyor? Bu sefer normal bombalarla öldürüyor. Yani kimyasal silahlarla öldürülmesi karşısında gösterilen infial, aynı katliamı normal bombalarla, normal metodlarla gerçekleştirdiği zaman niye gösterilmiyor?"



"Siyasi çözüm belli bir aşamaya geldiği zaman Esed buna bir katliamla veya bir kimyasal silah saldırısıyla cevap veriyor. Dolayısıyla önce Esed'in bu kimyasal silah veya normal silahlarla insan öldürme şeklindeki katliam siyasetine son verilmesi gerekir. Aksi taktirde siyasi çözüm hiçbir şekilde hayata geçmeyecek"



(İbrahim Arıkan / Adana) (Fotoğraflı / Görüntülü)



2- Süper teşvike süper başvuru



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:



"(Süper teşvik) Başvuruları kabul ediyoruz. Sonuçlandırmaya başladık. Hiçbir şey söylemeden, tanıtmadan 1 aylık dönemde başvuru tutarı 20 milyar TL. Ama görüştüğümüz çok büyük yatırımlar, işler de var. Onlar da devreye girdiği zaman inşallah 100 milyarları bir yıllık dönemde bu proje bazlı teşvik sistemi kapsamında alacağız"



"Çözüm bulunması gerekir. Booking.com ile görüşmeleri sürdürüyoruz"



"Şu anda AB ile 160 milyar dolarlık dış ticaret hacmimiz var. Etki analizinde, Gümrük Birliği güncellenip hayata geçtiği zaman bunun 1,5 yılda 200 milyar dolara, 5 yıl için de 300 milyar dolara çıkacağını görüyoruz"



(Seval Ocak Adıyaman / Ankara)



3- Türkiye'nin ortalama emeklilik yaşı 51-52



SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı:



"Sosyal güvenlik reformları öncesi müktesep haklar korunduğu ve şu anda emekli ettiklerimiz de genelde 2008 öncesi işe başlayanlar oldukları için eski mevzuata göre emekli ediyoruz. Ortalama emeklilik yaşı 51-52 olan bir ülkeyiz"



"Sosyal güvenlik reformunun temel amacı insanları daha fazla sistemin içinde tutabilmek. Çalışabilir durumda olan vatandaşın çalışmasının önünü açmak"



"SGK 2071 yılına kadar herhangi ciddi bir açık vermeden emeklilik maaşı ödeyebilir, sağlık harcamalarını finanse edebilir bir kurum. Dünyanın mali bünyesi en iyi olan kurumlarından biri olarak görünüyor"



(Yeter Erdine / Gaziantep) (Fotoğraflı / Görüntülü)



***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.