Gündem / 11 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde F1 CEO'su Chase Carey'i kabul edecek, 11 Nisan Meydanı'nda düzenlenecek "Şanlıurfa Buluşması"nda halka hitap edecek.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde F1 CEO'su Chase Carey'i kabul edecek, 11 Nisan Meydanı'nda düzenlenecek "Şanlıurfa Buluşması"nda halka hitap edecek.
(Ankara/12.00/Şanlıurfa/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Milli Saraylara bağlı Beykoz Mecidiye Kasrı'nın müze olarak ziyarete açılışı törenine katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Başbakan Binali Yıldırım, İzmir esnafıyla bir araya gelecek, Gaziemir ve Buca'da halka hitap edecek.
-Yıldırım, İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Erzincanlılarla buluşacak.
(İzmir/10.00/12.00/15.00/İstanbul/ 19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziraat odaları yöneticileri, STK temsilcileri, Mustafa Kemal Paşa ilçesi ve Karacabey ilçesi muhtar ve azaları ile bir araya gelecek, Mustafa Kemal Paşa'da halkla buluşacak, Tofaş otomobil fabrikasını ziyaret edecek, merkez ilçe muhtarları ve azaları ile STK temsilcileriyle görüşecek, Kültürpark'ta Göçmen Buluşması'na katılacak
(Bursa/10.00/11.00/12.30/14.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kurşunlu ilçesinde ve Çankırı'da miting yapacak, Kastamonu halk toplantısına katılacak.
(Çankırı/12.00/17.00/Kastamonu/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığının düzenleyeceği etkinlikte bulunacak.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, şehit ve gazi aileleri, engelli aileleri ve kadın sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılacağı etkinlikte yer alacak, Yalova Üniversitesi Gençlik Buluşması'na iştirak edecek, muhtarlarla bir araya gelecek.
(Yalova/10.30/12.30/15.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İmamoğlu, Ceyhan ve Yüreğir ilçelerinde halkla buluşacak.
(Adana/11.30/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Tınaztepe Mahallesi'nde salon toplantısına katılacak.
(Kayseri/11.00/16.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iş adamları ile bir araya gelecek, Tuzla ve Pendik'te otobüsten halkı selamlayacak, Pendik'te "evet" noktasına ziyarette bulunacak ve mitinge katılacak, Ataşehir'de halka hitap edecek, "Ataşehir Bakanıyla Buluşuyor" programı ile Şile'de "Sevgi Yürüyüşü" ve mitinge iştirak edecek.
(İstanbul/10.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Odunpazarı Toplum ve Aile Destek Merkezi'ni ziyaret edecek, bir otelde İhracatın Finansmanında Türk Eximbank ile Kredi Garanti Fonu Desteği Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak, MHP İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek.
(Eskişehir/11.30/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelecek, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Kadın Kolları Bölge Toplantısı'na katılacak, 15 Temmuz Milli İrade Derneği Sivas Şubesi açılışına iştirak edecek, Cumhuriyet Üniversitesinde "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu konferansta konuşacak.
(Sivas/09.30/11.00/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
9- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sakarya Makine İmalatçıları Birliği üyeleriyle toplantıya katılacak, Sakarya Konak Hastanesi açılışına iştirak edecek.
(Sakarya/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
10- Orman ve Su2 İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bazı meslek odalarının temsilcileriyle yapacağı kahvaltının ardından AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Nakliyeciler Sitesi esnafıyla öğle yemeğinde, 1. ve 2. Sanayi Sitesi esnafı ve bazı meslek odalarının temsilcileriyle de akşam yemeğinde buluşacak.
(Afyonkarahisar/09.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, muhtarlarla bir araya gelecek, Bulancak'ta mitinge katılacak, Piraziz'de toplantı yapacak.
(Giresun/11.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Polisevini, Cumayeri ilçesini ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek.
(Düzce/09.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Valiliği ziyaret edecek, İş Dünyası İstişare ve Bucak işadamları değerlendirme toplantılarına katılacak.
(Burdur/16.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesinin trambüs hizmete alım törenine katılacak, Emlakçılar Odası üyeleri ile bir araya gelecek. Yeşilyurt Belediyesi DAP Müdürlüğünün etkinliğinde yer alacak, sandık başkanları ve müşahitlerle görüşecek, Akçadağ ilçesinde esnafı ziyaret edecek, Yeşilyurt Belediyesinin Bilgi Evi açılışı ile "Yeni Sistem Yeni Türkiye" paneline ve Konak mitingine iştirak edecek.
(Malatya/08.45-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, üniversite öğrencileriyle buluşacak, Atatürk Üniversitesi Senatosu toplantısı ile Erzurum Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni'ne katılacak.
(Erzurum/11.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ÖZKA Lastik ve Kauçuk A.Ş çalışanları ile öğle yemeğinde bir araya gelecek, Kocaeli Ticaret Odası'nda düzenlenecek toplantıda nakliye ve taşımacılık sektörü temsilcileri ile buluşacak, Gebze'de "Genç Kürsü" programına katılacak.
(Kocaeli/12.30/14.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- TÜİK, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G7 Dışişleri Bakanlarının yer aldığı, İtalya'nın Lucca kentindeki ikinci ve son gün toplantısının Suriye özel oturumuna katılacak.
(Lucca) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor.
(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Mersin Valiliğini ziyaret edecek, gençlerle kahvaltıda buluşacak, spor tesislerinde inceleme yapacak, 2016 yılında başarılı olan sporcu ve antrenörler için düzenlenecek ödül töreninde yer alacak, 15 Temmuz demokrasi şehitleri adına gençlerle ağaç dikimine katılacak, Genç Kürsü programına iştirak edecek.
(Mersin/11.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları, Juventus-Barcelona ve Borussia Dortmund-Monaco karşılaşmalarıyla başlayacak.
(Torino/Dortmund/21.45) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- "İhracata dayalı büyümenin pozitif etkilerini görmeye başladık"
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:
"Türkiye beklenilenin çok ötesinde bir performans gösterdi ve 2016'yı 2,9 oranıyla büyüme oranıyla bitirdi. 4. çeyrekte de 3,5'luk büyümeyi yakaladı. 2017'nin ilk aylarına da çok güçlü bir başlangıç yaptık ve ihracata dayalı büyümenin pozitif etkilerini görmeye başladık. İnşallah 2017'nin ilk çeyreğini de yine beklentilerin üzerinde bir büyümeyle tamamlamış olacağız"
"2017'yi de hükümet orta vadeli programında yüzde 4,5 büyümeyi öngördüğü halde biz bunun çok daha üzeride bir büyümeyi Allah'ın izniyle yakalamış olacağız"
"Cumhurbaşkanlığın Hükümet Sistemi'nin halk oylamasına sunulmasıyla ekonomide de bir anlamda iyileşmelerin başladığını da görüyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halkımızdan gerekli desteği alarak 'evet' çıktığında da bu iyileşmenin daha da hızlanarak devam edeceğini, insanların 2019'a kadar işlerine, güçlerine bakacaklarını, yatırımlarını yapacaklarını görüyoruz"
"Mart ayı verilerine baktığımız zaman da ihracatımız yeni bir rekor kırıyor, sanayimiz, imalat büyüme endeksimizin yükseldiğin görüyoruz. Tüketici güven endeksleri yine yükseliyor, inşaat sektöründe büyüme var"
(Volkan Kaşik / Malatya) (Fotoğraflı / Görüntülü)
2- "Çocuklar dik temel yazıyla daha kolay okuma yazma öğrenecek"
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu:
"(Dik temel harflerin kullanımı) Bu konuda uzun ve kapsamlı çalışmalar yapıldı. Bu asla bir gecede verilen bir karar değildir. Çocuklarımızın çok daha kolay okuma yazma öğreneceğini düşünüyoruz. Üçüncü sınıftan itibaren de el yazısı öğrenecekler"
"2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren el yazısını kaldırıyoruz demek çok doğru olmaz ama artık çocuklarımız dik temel yazı öğrenmeye başlayacaklar. Üçüncü sınıftan itibaren ise 8 saatlik Türkçe derslerinde 2 saatlik el yazısı eğitimi alacaklar"
(Zuhal Uzundere Kocalar / Gaziantep) (Fotoğraflı / Görüntülü)
3- "Türkiye'ye uçuşu olmayan hava yolu şirketlerini cezbedeceğiz"
İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi Yusuf Akçayoğlu:
"Şu anda Atatürk Havalimanı'nda 50'ye yakın hava yolu şirketi uçuyor. İstanbul Yeni Havalimanı tamamlandığında bu sayı 100'e çıkacak. Daha önce Türkiye'ye uçuşu olmayan hava yolu şirketlerini cezbedip onlara hizmet vermek istiyoruz. Şu anda işletmemiz bünyesindeki pazarlama grubu bu konuda çalışıyor"
"(İstanbul Yeni Havalimanı) Şu anda projenin fiziksel anlamda yüzde 44'ünü tamamlamak üzereyiz. Finansal anlamda da kredinin yüzde 53'ünü projeye aktarmış bulunuyoruz"
"(Çalışan işçi sayısı) Şu anda 24 binlerdeyiz ama temmuz ve ağustosta bu sayı 30 binlere kadar ulaşacak. Yani alt yüklenici firmaların yeni işe alımları olacak"
"Yurt dışında da projelerimiz olacak. Çünkü böyle bir proje, dünyanın bütün havacılık tesisleri için örnek teşkil eder"
(Sümeyye Dalkılınç/İstanbul)
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