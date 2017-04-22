Gündelik Hayatın Kültürel Yansımaları

GÜNDELİK HAYATIN KÜLTÜREL YANSIMALARI etkinliği 2017-04-22 16: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Gündelik Hayatın Kültürel Yansımaları

GÜNDELİK HAYATIN KÜLTÜREL YANSIMALARI etkinliği 2017-04-22 16: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Eyüp

Mekan : Zal Mahmut Paşa Eyüp Kitabiyat Merkezi

Mekan Adresi : Nişancı Mahallesi, Feshane Caddesi, No: 36

Başlangıç Saati : 22.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00

Kategori : GÜNDELİK HAYATIN KÜLTÜREL YANSIMALARI

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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