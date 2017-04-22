Gündelik Hayatın Kültürel Yansımaları
GÜNDELİK HAYATIN KÜLTÜREL YANSIMALARI etkinliği 2017-04-22 16: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
GÜNDELİK HAYATIN KÜLTÜREL YANSIMALARI etkinliği 2017-04-22 16: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Eyüp
Mekan : Zal Mahmut Paşa Eyüp Kitabiyat Merkezi
Mekan Adresi : Nişancı Mahallesi, Feshane Caddesi, No: 36
Başlangıç Saati : 22.04.2017 16: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00
Kategori : GÜNDELİK HAYATIN KÜLTÜREL YANSIMALARI
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io