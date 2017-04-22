GüncellemeZonguldak'ta Cenaze Dönüşü Kaza

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu bir midibüsün devrilmesi sonucu 6 ki·şi· hayatını kaybetti, 20 ki·şi· yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi yönüne giden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen midibüs, Serdaroğlu mevkisinde yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.



Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgede kurtarma çalışması başlattı.



Kazada, 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Midibüsten çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.



Kazada ölen ve yaralananların kimliklerini belirleme çalışması sürüyor.



Midibüstekilerin İstanbul'dan, Ereğli ilçesi Ormanlı beldesinde Dağlıca köyündeki cenazeye katıldıkları ve İstanbul'a dönüş yolunda oldukları bildirildi.