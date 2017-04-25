Güncellemeİzmir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları

İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 98 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör olduğu öne sürülen 6 kişi tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 10 BL 996 ve 34 DP 5318 plakalı minibüsleri Urla ilçesi Yağcılar Mahallesi girişinde durdurdu.



Araçlardaki 18'i Suriye ve 20'si Pakistan uyruklu toplam 38 kaçağın Yunan adalarına geçmeyi planladıkları tespit edildi.



Organizatör oldukları iddia edilen H.K (42), G.Ş. (33) ve Suriye uyruklu İ.A. gözaltına alındı.



Dikili ilçesi Bademli Mahallesi'nde durdurulan bir kamyonda ise 42 Suriye ve 18 Afganistan uyruklu yakalandı.



Olayla ilgili gözaltına alınan M.D. ve Ö.K., ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.



Olay yerinden kaçan diğer şüpheli M.C. ise Buca ilçesinde yakalandı.



İşlemlerin ardından adliye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.