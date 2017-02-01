Güncelleme - Zonguldak'ta Fetö/pdy Soruşturması

Zonguldak'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli 9 askeri personelden 1'i tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Deniz Albay K.T, Deniz üsteğmenler O.M.K. ve Ç.K, Deniz Teğmen E.E, Deniz başçavuşlar M.İ.S, S.A. ve B.B, Deniz Astsubay B.B. ile Deniz Uzman Çavuş S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.



Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Deniz Başçavuş S.A. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.